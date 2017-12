/ Pasajeros sufren para conseguir el efectivo y comprar los pasajes. Cada fin de año era común ver los terminales de pasajeros con gran afluencia de usuarios que buscaban trasladarse a otras ciudades fuera del estado Bolívar. No obstante, a falta de dos días para que se termine el año 2017, el panorama es diferente ya que la falta de efectivo afecta a los guayaneses al no poder comprar sus boletos de viajes.En el terminal Monseñor Zabaleta de San Félix, ninguna de sus líneas de transporte interurbano cuanta con un punto de venta o acepta el pago por medio de transferencias bancarias. Estas limitaciones mas el alto costo de las tarifas han causado que muchos de los ciudadanos descartaran sus planes de viaje.Un pasaje para la capital del país, Caracas, se halla en ambos terminales de la ciudad en 200 mil bolívares. En el terminal de buses de Puerto Ordaz, algunas taquillas cobran una comisión de 20 y hasta 30 %, según el reporte de algunos de los compradores.Falta de busesLos usuarios y los encargados de vender los pasajes, manifestaron que para"ofrecer un mejor servicio? hace falta habilitar más unidades.Leonardo Pérez, explicó que muchas de las líneas interurbanas no cuentan con los autobuses necesarios, esto ha llevado a que se habilite unidades foráneas pero estas cobran el boleto con un precio más elevado.Por ejemplo para Valencia y San Cristóbal, el costo del pasaje es 250 mil bolívares, sin embargo, una de estas unidades que no pertenecen a las sucursales oficiales, cobran 280 mil Bs por cada boleto.Para Santa Elena de Uairén el monto que debe pagar los guayaneses es de 200 y 250 mil bolívares y los que quieran bajar para Maracay son 280 mil bolívares.Aumento paulatinoLos guayaneses mencionaron que los planes de viajar a"visitar a la familia? se cancelaron porque no poseen tal cantidad de efectivo para solo pagar una butaca en el autobús.El aumento de las tarifas en estas rutas ha sido exponencialmente en estos dos últimos meses, a principio de diciembre el pasaje para Caracas se hallaba en 100 mil bolívares y en noviembre costaba 50 mil Bs.Para las rutas más cortas, el boleto para trasladarse a ciudad Bolívar en autobús cuesta 30 mil bolívares y hace menos de una semana estaba en 15 mil Bs.Carros por puestoCon respecto a los conocidos"carritos por puestos?, estos no quedaron excluidos del aumento del pasaje. En ambos terminales, el valor se modifica si se cancela en efectivo o por transferencia.Para Puerto La Cruz, el boleto cancelado con billetes tiene un valor de 200 mil bs, mientras que por transferencia es de 250 mil bs. Para Maturín y el Tigre son 150 mil bs en efectivo y cancelarlo vía banca online se le suma 50 mil Bs mas.Por último, para San Elena de Uairén el pasaje llegó al precio de un millón de bolívares pagando"chin chin? y por desembolso bancario vía internet cobran un adicional de 200 Bs.Usuarios piden pausaLos guayaneses expresaron que necesitan que"los precios se detengan y dejen de aumentar tan rápido? para poder"subsistir en la Guayana de hoy" Carmen Barrios es una usuaria que viaja todos los años a su pueblo natal en Maracay y para esta temporada"con esfuerzo? y vendiendo algunas de sus accesorios del hogar fue que consiguió comprar su pasaje.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi