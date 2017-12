/ Rolman Rojas no está bien. El profesor de la Universidad de Carabobo (UC) del campus La Morita, en Aragua, detenido desde el 18 de agosto, sufre de un desmejoramiento considerable de su estado de salud que le compromete la visión en ambos ojos . El académico padece de glaucoma, crisis hipertensivas y diabetes mellitus, patologías que no han sido atendidas como se requiere, según alertó su esposa Tenelly Peralta.Solo una intervención quirúrgica podría evitar que Rojas pierda la visión en sus ojos, y así lo indican los exámenes forenses que le han practicado en la cárcel 26 de Julio de Guárico, donde se encienta recluido en condiciones de precariedad que incluyen una letrina en medio de la celda.La solicitud de Peralta es que se le otorgue el beneficio de casa por cárcel para que pueda ser atendido como necesita, ya que también ha adelgazado más de 20 kilos “porque la dieta que le dan en la cárcel no es balanceada”.El profesor, quien además es dirigente de Voluntad Popular (VP) en Aragua, salía de una reunión en la casa de unidad de la entidad, cuando fue perseguido en la camioneta que abordaba junto al conductor y otro acompañante. En principio pensaron que eran víctimas de un robo u otra acción vandálica, pero no fue así. Se resguardaron en el Círculo Militar de Maracay donde fueron interceptados por funcionarios plenamente identificados de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP).Rojas fue imputado por el delito de traición a la patria, uno de sus acompañantes recibió arresto domiciliario y el otro fue liberado sin cargos.Para el momento de su detención el profesor tenía a cargo dos materias en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UC, tras una larga trayectoria como dirigente estudiantil, además de hacer sido presidente de la Federación de Centros Universitarios de la institución en Aragua.Tenelly Peralta, esposa de Rolman Rojas, profesor de la #UC , preso en la cárcel 26 de julio de #Guárico , denunció que su esposo puede perder la visión de no ser atendido por el glaucoma que padece pic.twitter.com/qm6ilSIRzz— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 29, 2017Leer también:#ÚltimaHora Tribunal militar otorgó libertad condicional a Carlos Graffe https://t.co/qQosNQBR81 pic.twitter.com/MChi43apq5— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 28, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi