Kabul.- Al menos 42 personas murieron y 84 resultaron heridas en un atentado r ISIS vindicado por la milicia terrorista suní del autodenominado Estado Islámico (EIIL, ISIS o Daesh) contra un centro cultural shiíde la capital de Afganistán, Kabul.Un atacante suicida se hizo volar por los aires dentro del edificio, explicó el portavoz de Interior, Nasrat Rahimi. Cuando la gente acudía a ayudar, estallaron dos bombas fuera del centro Tabian, que según su web es un centro cultural y de investigación shií.Entre los fallecidos -que incluyen también al atacante- hay dos niños y cuatro mujer es, informó el Ministerio de Sanidad. Cinco de los heridos están en estado crítico.Según otro portavoz de Interior, la mayor parte de las víctimas son jóvenes afganos "sedientos de eduación" y el incidente está siendo investigado.La agencia de noticias Amaq, que funciona como portavoz de ISIS , afirmó que un atacante suicida del grupo se hizo volar por los aires en medio de una multitud en un centro cultural shií de Kabul, matando a unas 100 personas.Según la prensa, en el interior del edificio había estudiantes o académicos. Según la agencia Afghan Voice, ubicada cerca del lugar de la explosión, todos los que participaban en el encuentro que se celebraba en el centro cultural murieron o sufrieron quemaduras.El ataque tuvo lugar en el mayor barrio shií de Kabul, Dasht e Barchi, donde ISIS ya había atentado varias veces durante los últimos meses.En octubre un atentado suicida se cobró la vida de 71 personas en una mezquita shií de la misma zona. Desde entonces, el ISIS también atacó otros barrios de la ciudad, así como un gran canal de televisión y una oficina de los servicios secretos.El ISIS considera herejes a los musulmanes sunitas y acusó al centro atacado hoy de recibir apoyo de Irán y de ser una importante institución que "promueve el chiismo en Afganistán". Además, aseguró que el centro envía a jóvenes afganos con clérigos iraníes.Desde enero hubo más de 20 graves atentados del ISIS en Kabul, y también de los talibanes. En ellos murieron y resultaron heridos cientos de personas. El más sangriento, ocurrido frente a la embajada alemana en mayo, dejó unos 150 fallecidos.Por otra parte, en el norte del país murieron hoy niños que estaban pastoreando al explotar un artefacto explosivo escondido.Los talibán dejan por todo el país miles de artefactos explosivos de este tipo para impedir el desplazamiento de las tropas, pero a menudo también matan así a civiles. Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre víctimas civiles de la guerra, entre enero y finales de septiembre de este año más de 800 civiles murieron o resultaron heridos por estos artefactos, un tercio de ellos niños.La UE condena el atentado en KabulLa representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, condenó hoy el atentado terrorista en Kabul que ha causado al menos 42 muertos y 84 heridos, y lo consideró un ataque contra la libertad de expresión y la democracia.Mogherini destacó que entre las víctimas hubo mujer es y niños además de periodistas, por lo que consideró que "este acto de violencia es también claramente un ataque contra la libertad de expresión y la democracia en Afganistán", indicó en un comunicado una portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, acotó Efe.El atentado suicida fue dirigido contra un centro cultural de la minoría shií que alberga una madrasa o escuela coránica, una mezquita y las oficinas de una agencia de noticias.Mogherini expresó en nombre de la UE sus "más profundas condolencias" a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos."La Unión Europea seguirá apoyando a las autoridades y al pueblo afgano en la lucha contra el terrorismo y en sus esfuerzos por construir un futuro pacífico y próspero para todos los ciudadanos de Afganistán", concluyó.La capital afgana ha sido objetivo este año de graves ataques insurgentes.Hace un mes, al menos 17 personas, entre ellas ocho policías, murieron y 18 resultaron heridas en un ataque suicida en la entrada de un hotel en el noroeste de Kabul.Además, a finales del pasado mayo se produjo en la capital afgana el peor atentado en el país desde 2001 -año de la invasión estadounidense y la caída del régimen talibán-, cuando un camión cargado de explosivos causó 150 muertos y más de 300 heridos./DPA