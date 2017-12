EL CAIRO.- Al menos diez personas murieron este viernes 29 de diciembre entre ellos un policía, en un ataque armado contra la iglesia de Mar Mina, en el barrio de Heluán, al sureste de El Cairo, informó el portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio.Uno de los dos atacantes fue abatido después de que ambos intentaran irrumpir en la iglesia y abrieran fuego a las puertas de la misma cuando se les impidió el acceso, detalló la fuente.Asimismo, añadió que el asaltante portaba explosivos, sin especificar de qué tipo, y el segundo terrorista fue detenido poco después y resultó herido cuando las fuerzas de seguridad lo estaban persiguiendo tras haber huido del lugar del ataque.Algunos medios de comunicación locales informaron de que el asaltante portaba un cinturón de explosivos y también publicaron fotografías del terrorista abatido en el suelo.Los uniformados que fallecieron estaban apostados a la entrada de la iglesia para prevenir precisamente este tipo de ataques, que han tenido lugar anteriormente, los últimos y más mortíferos, el pasado Domingo de Ramos, cuando murieron más de 40 fieles en dos atentados en el norte del país.Las iglesias en Egipto suelen contar con fuertes medidas de seguridad, que han sido reforzadas en estas fechas coincidiendo con la celebración de la Navidad copta el próximo 7 de enero, ya que la mayoría de los cristianos egipcios siguen el rito ortodoxo./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi