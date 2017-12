/ Apure. MUÑOZ.- Representantes de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), de Pueblo Nuevo de la parroquia Mantecal, municipio Muñoz, asistieron a una asamblea de formación sociopolítica, promovida por la unidad de Desarrollo Social de Corpoelec en la entidad. La supervisora estadal de Desarrollo Social, Mitzi Orozco, señaló que"en la asamblea se tocaron temas de importancia, como los 3 módulos de habilidades y competencias, capitalismo vs socialismo y valores bolivarianos" Resaltó Orozco, que"la encargada de Desarrollo Social en el Alto Apure, Wendy Vargas realizó además conversatorio de sabotaje eléctrico, así como un breve repaso sobre la reparación de bombillos ahorradores" Agregó, que el propósito es buscar, de manera conjunta, soluciones a las situaciones que se presenten en el sistema eléctrico en el sector y, sobre todo, cumplir con lo que establecido en la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico LOSSE. Por su parte, el jefe de UBCh de Pueblo Nuevo, Mauro Castillo, indicó que estos talleres de formación son de importancia porque así se concientiza a la colectividad para que se sientan comprometidos en ser guardianes del servicio."La energía eléctrica no es nada más competencia de Corpoelec y del gobierno, sino de las comunidades porque debemos velar en que no haya sabotaje al servicio"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi