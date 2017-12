/ Son muchas las dificultados que los venezolanos debieron afrontar a lo largo de este año, tanto en lo económico, en los social y en lo político.Solo en el recuerdo quedaron aquellos años en que los venezolanos estaban considerados entre las nacionalidades con la población más feliz del mundo, tras la llegada de la “revolución bonita” comandada por el fallecido Hugo Chávez y ahora en manos de su sucesor Nicolás Maduro , todos los aspectos de la calidad de vida de los ciudadanos ha ido en franco deterioro hasta llegar a niveles inimiginables hace dos décadas atrás.Lea también: Venezolanos cierran el 2017 con protestas ante profunda crisisPor eso les presentamos un resumen de las más de 40 dificultades que han debido afrontar los venezolanos a lo largo de este 2017:Inflación mayor al 2.000% 82% de pobreza 15% come de la basura Inflación de 50,6% el último mes El dólar paso de Bs. 500 a 116.000.000 bajo este régimen 3.500 asesinatos políticos Fallas constantes en servicios públicos: Luz, agua y gas doméstico 70% de las empresas han cerrado 50% de las empresas que quedan cerrarán en enero 555% de incremento de salario mínimo en 10 meses Entregaron el arco minero, la faja petrolífera y las refinerías Se perdieron las reservas de oro al aplicarse la garantía 1 general por cada 27 militares! Potencia del narcotráfico, aliados del Daesh y Hezbola Aislados del mundo, solo tres aerolínea s internacionales siguen volando a Venezuela . Solo 4 aerolínea s venezolanas siguen operativas y al 25%, canibalizando Los avion es parados por falta de repuestos. Fronteras abarrotadas de gente emigrando. Reparten bolsas CLAP cada 3 semanas a seguidores del partido de gobierno. 63% de deserción escolar 20% de la población ha huido del país. Paralizado transporte por falta de repuestos o altos costos y en varios estados por Falta de gasolina y lubricantes. Comerciantes especulan con alimentos 18.000 bandas controlan el país Reaparecen enfermedades erradicadas hace 40 años No hay vacunas, antihipertensivos, ansiolíticos, antibióticos, gasas, inyectadoras o alcohol. Pacientes mueren de una simple gripe por desnutrición Productos son sustituidos por copias chinas de nula calidad. Suicidios aumentan 0,78% La leche es sustituida por “bebida láctea” y los huevos por “huevos en polvo”. Niños mueren a diario por desnutrición. El 40% de la población ha perdido más de 7 kilos en el último año. No se consigue carne ni pollo desde hace más de 2 meses. Un pollo (cuando se consigue) puede costar Bs. 250.000 o más. Régimen invita a sembrar en casa y criar conejos. No hay pasaportes ni cédulas La gasolina sigue a BS. 1 y 6 el litro..!!!! pero un litro de aceite “mineral” está en 500.000 Bs. Seis alcaldes en el exilio Cinco diputados y legisladores en el exilio (incluyendo al VP de la AN) 32 magistrados del TSJ en el exilio La Fiscal General en el exilio Una veintena de militares activos en el exilio Decenas de periodistas en el exilio Más de 300 presos políticos La mayor parte de autoridades tienen orden de captura internacional por trafico de drogas, armas y lavado de dinero. Decenas de exfuncionarios detenidos por el mundo. No reconocen resultados electorales y, peor, opositores pelean por el cargoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi