Aunque en la mayoría de las bombas donde hubo combustible algunos incluso dijeron que demoraron entre 10 y 20 minutos, las colas siguen. (Foto/ Tulia Buriticá) Las colas para surtir los carros en las estaciones de servicio de San Cristóbal se redujeron este jueves, cuando algunos incluso dijeron que demoraron apenas minutos para llegar al surtidor, porque no vieron cola, estaban surtiendo y decidieron no buscar más, como les pasó a Ciro Núñez, Yohan García y Pedro Castellanos, entre otros, quienes quedaron asombrados al no tener que esperar las cinco horas que tuvieron que sufrir antes del veinticinco de diciembre, según recordaron.Eso sí, quedaron a la entrada de la bomba, que fue cerrada tras llegar el gandolero con el combustible."Ese señor viene de lejos con la gasolina; en una hora abrimos?, dijo el islero, que ante la molestia de quien quedó tras la cadena, informó que ahí había combustible hasta las diez de la noche.El funcionario de la estación cerró el paso cuando llegó la gandola y, en respuesta a quienes se molestaron, informó que había gasolina hasta las diez de la noche. (Foto/ Tulia Buriticá) Conforme el comentario generalizado, han sido varias las causas de la reducción de las colas; valga aclarar que no significa que estas se acabaron o que no estén largas, aunque eso sí, se"han reducido considerablemente? según los mismos usuarios.Una de las razones, desde la perspectiva de algunos isleros, es que la gasolina está llegando al estado."Hay bastante, aquí llegó ayer y llegó hoy? -expresó el empleado de una-, a lo que Yohan García indicó que"anoche (la del miércoles) llegó gasolina a varias bombas; yo fui a La Famosa, pero me dijeron que fuera en la mañana, temprano"De igual manera coinciden en que, como es fin de mes, también es"fin de cupo?, además que algunos se consiguieron al llegar al surtidor con que ya habían agotado el combustible del mes. Incluso, isleros señalaron que los turistas que han sacado el chip se han conseguido con que no tienen cupo y han tenido que ir a la oficina de Pdvsa, en la Plaza de Toros, a solucionar la situación.Usuarios comentaron que no a todos les ha salido fin de cupo, pues tienen amigos que incluso les han suministrado que tienen la misma cantidad de gasolina que en otros meses del año. Otros señalaron jocosamente que eso es"porque no es bachaquero, ellos (la gente de Pdvsa) revisan quiénes son los que se abastecen más frecuentemente"Asimismo algunas personas, como Luis Rodríguez, consideraron que también han disminuido las colas porque la gente, por la fecha de fin de año, se ha ido de San Cristóbal e incluso del estado Táchira.No estaba cerrada, solo que estaban echando gasoil a las unidades de transporte público. (Foto/ Tulia Buriticá) De igual manera, no todos son optimistas por lo que deparará el fin de año, con respecto al abastecimiento de gasolina, pues unos afirman, dicen que por la experiencia de la Navidad, que"el fin de año no va a haber gasolina; puede ser que se acomode la situación, pero también que esto sea un pañito de agua tibia?, a lo que el otro usuario, que esperaba que la gandola terminara de descargar, comentó que"casi no hay cola porque anoche trabajaron varias bombas hasta tarde"Al orden también creen que se debe la fluidez en el abastecimiento en las bombas, según isleros que dijeron lo está poniendo la Guardia:"ha ido controlando la situación para mover rápido la cola, porque la gente habla de los colados pero aquí hacen cola; por eso es que están los guardias aquí, controlando a los motorizado s también, porque llegan sin chip y quieren echar pidiéndole a la gente, y eso forma más las colas"Y mientras en unas bombas había fluidez, según se observó y que también comentaron en las redes sociales , se informó de una tranca en la avenida Marginal del Torbes, frente al Cicpc, porque no había gasolina; una cuestión que algunos no entendieron, sobre todo quienes sabían, igualmente por las redes, que en las demás bombas que hay por esa arteria vial, la cola fluía y no estaba"tan larga"De allí que sigue la expectativa sobre el abastecimiento de combustible en la entidad, sobre todo para este fin de año.