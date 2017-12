/ La banda Caramelos de Cianuro, integrada por Azier Cazalis, Pavel Tello, Miguel González (Un enano) y Dario Adames, logró lo que muy pocas agrupaciones o cantantes pueden: entrar a la exclusiva colección de la cadena de restaurantes Hard Rock Café , con los trajes espaciales que utilizaron para la portada y disco de su gira 8 . Las prendas estarán siendo exhibidas en la recién inaugurada tienda del establecimiento de comida, ubicada en Managua, Nicaragua. No obstante, se espera que en el transcurso del próximo año las mismas se estén mostrando en otras locaciones del mundo, de acuerdo a lo reseñado en la cuenta en Instagram de los caramelos.“ Es un momento muy especial para la banda. Nos sentimos honrados de ser parte de la familia Hard Rock, compartiendo espacio junto a tan importantes figuras de la música” , expresó el manager de la banda, René Marquez , tras conocer la noticia.También puede leer: Apareció Julián Gil tras ser hospitalizado en Navidad (+Fotos)Emocionado por el triunfo, Dario Adames , baterista del grupo, agradeció a su equipo de trabajo y, por supuesto, fanáticos, por apoyarlos durante más de 25 años: “ Gracias a todos los fanáticos de @caramelosdecianuro por creer en la banda! Que la fuerza de la música nos siga llevando “, escribió.Hasta los momentos se desconoce si los trajes espaciales de Caramelos de Cianuro llegarán a los locales de Venezuela Cortesía IG Caramelos de CianuroCortesía Ig Caramelos de CianuroCortesía IG Caramelos de CianuroCortesía IG Caramelos de CianuroGracias a todo el grupo @hardrockcafe @hrcmanagua a @pachi297 a @renetraffic por este logro! A @julsskull y @mari_fave que hicieron esa obra de arte y a todos los fanáticos de @caramelosdecianuro por creer en la banda! Que la fuerza de la música nos siga llevando! #managua #nicaragua #memorabilia #musica #hardrock #tour8cdc #space #outfitoftheday #rock #Repost CARAMELOS ENTRA A LA HISTORIA DEL HARD ROCK Hoy es un día para recordar en el rock venezolano, y es que los Caramelos de Cianuro ahora son parte de la exclusiva colección de Hard Rock Café, la cadena de restaurantes temáticos de rock más importante del mundo. En la inauguración de su más reciente tienda en Managua, Nicaragua, los ejecutivos de Hard Rock Café revelaron el lugar donde estarán exhibidos los trajes que la agrupación utilizó para la portada y gira de su disco "8", estrenado en 2015. "Es un momento muy especial para la banda. Nos sentimos honrados de ser parte de la familia Hard Rock, compartiendo espacio junto a tan importantes figuras de la música" comentó René Márquez, manager de la banda. Asimismo, adelantó que este no será el único Hard Rock Café donde habrá memorabilia de la banda. Muy pronto conoceremos el resto de las locaciones donde el cuarteto de Caracas compartirá piezas de sus más de 25 años de historia. (Nota de @cesarondon)A post shared by Dario Adames (@dariocdc) on Dec 29, 2017 at 1:45am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi