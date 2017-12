La Vinotinto Sub 20 Femenina se concentró el pasado martes en el Hotel Eco Wild vía la Culata, en el estado Mérida, para el último módulo de preparación, antes viajar a Ibarra, Ecuador, para disputar el Sudamericano Sub 20.Las juveniles vinotinto trabajarán hasta el 5 de enero, la base de altura, bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por José Catoya, quien sustituyó a Kenneth Zseremeta. A 2.700 metros sobre el nivel del mar se preparan las chicas vinotinto buscando adecuar sus condiciones físicas la altura de Ibarra, donde se jugará el sudamericano. Las jugadoras concentradas en Mérida son: Alexa Castro" Deportivo Anzoátegui Nayluisa Cáceres" Unión Española (Ecuador) Juliana Gómez" Secasports Sandra Luzardo" Deportivo Táchira Naiyerlyn Ropero" Flor de Patria FC Verónica Herrera" Reivers (Estados Unidos) Claudia Quintero" Secasports Hilary Vergara" Secasports Iceis Briceño" Estudiantes de Guárico Gerardine Olivo" Secasports Fátima Lobo" Deportivo Táchira Hilaris Villasana" Zamora FC Greisbell Márquez" Cacheros FC Yerliane Moreno" Zamora FC Nathalie Pasquel" América de Cali (Colombia) Daniuska Rodríguez" AFF San Diego Yulieska Suárez" Flor de Patria FC Camila Pescatore" Secasports Jeismar Cabeza" Estudiantes de Guárico Yailyn Medina" Deportivo Táchira Génesis Florez" Lala FC Deyna Castellanos" Florida State (Estados Unidos) (Balonazos)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi