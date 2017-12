/ Son coquetos, originales y la última tendencia entre las aficionadas a la tinta corporal. Hablamos, por supuesto de los tatuajes en el pulgar, un área que si bien es visible desde casi todos los ángulos, es ideal para diseños minimal o los más especiales.VER MÁS: Los piercings y los prejuicios que enfrentan las personas que los llevanFashionistas e influenciadoras de la talla de Cara Delevigne o Rihanna fueron de las primeras en mostrar enredaderas de flores, animales, símbolos tribales, entre muchos otros en sus manos. Y hoy se trata de una de las solicitudes más frecuentes en los salones especializados.Tatuajes en el pulgar, la nueva tendencia Como es usual, existen los tatuajes con degradé de colores; pero el trabajo más impactante sigue siendo el que se hace con grises, negro y las sombras. Además, los trazos son mucho más delicados, por lo que la inspiración es casi ilimitada.Wee thumb face by @meatsuit_tattoo . . . #tattoo #facetattoo #thumbtattoo #abstract #abstracttattoo #handtattoo #christchurchA post shared by we make the beautiful pain (@absolution_nz) on Dec 2, 2017 at 3:57pm PSTAdemás de las cutículas, muñecas, zona detrás de las orejas y las costillas, los tatuajes en el pulgar están de moda. Así que si estás pensando darle la bienvenida al nuevo año de una forma diferente, no dudes en optar por estos tattos.Entre los motivos más populares se encuentran las cruces, anclas y flechas; flores de loto, caracteres en sánscrito e incluso en élfico"sí, el lenguaje de los personajes rubios del Señor de los Anillos?; palabras como"Amor? o"Destino" También las plumas, las mini coronas y toda la gama de las pintas de las cartas, como los diamantes y el clásico"As"Me and my BFF just got our tattoo. Love it! #tattoo_of_instagram #tattoo #tattoos #handtattoo #rose, #bff #lovetattoo #thumbtattoo #friendsA post shared by Nancy&Tamara design (@nancy_tamara_design) on Dec 12, 2017 at 2:33pm PSTOtra de las ideas que se han visto en redes como Instagram y Pinterest son los tatuajes que se completan al unir las manos, o ambos pulgares. Las mariposas y las alas de ángeles son algunos de los más románticos.¿Qué te parece esta tendencia?Imágenes: InstagramCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi