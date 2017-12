/ ¡Fin de año? momento de regular las emociones! Por: María Laura GarcíaLa manera en que encaramos e interpretamos lo que nos pasa influye en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en nuestro entorno, y aunque resulte un esfuerzo titánico en nuestros tiempos ¿Sabías que podemos operar sobre ello?… es decir, podemos trabajar sobre nuestros pensamientos?… como se los he dicho montones de veces:" podemos ejercitarlos".Faltan horas para que termine este año y una sensación extraña nos invade a muchos de nosotros después de un año tan duro, que ha significado para la mayoría diversas perdidas, separaciones afectivas, comienzos y rupturas. Por tanto ahora más que nunca, nuestra inteligencia emocional debe prevalecer para evaluar el entorno y lograr ver lo bueno entre todo lo malo, pues siempre lo hay por insignificante que sea.Diciembre es un mes en el cual las costumbres marcan, por ejemplo y entre muchas cosas: comer de manera especial y quizás no podemos, reunirnos en familia aun cuando, de sus miembros, queden pocos en el país; y el regalar que era la premisa, ahora es imposible hacerlo. Ante este escenario, sin duda, tenemos que replantearnos la forma de vivir, debemos hacer gala de nuestra capacidad de adaptación e internalizar definitivamente el verdadero significado de cualquier" final", que no es más que un" comienzo". Si ya no podemos hacer muchas cosas típicas de la época decembrina, quizás sea porque llego el tiempo de volver a la esencia, a lo interno, es decir, ocupar el tiempo en meditar para propiciar los cambios mentales que son necesarios. Obligatoriamente, en la Venezuela de hoy, esto es lo que debe representar la última semana del año: un tiempo de retrospección.Si bien, era habitual que llegados el 30 de diciembre, muchos de nosotros nos sintiéramos desanimados y desesperanzados, cuanto más ahora?Mas lo negativo no es sentirse así, lo terrible es quedarse estancado en ello. Al menos yo, he decidido centrarme en la siguiente idea: la esperanza es lo último que se pierde y yo soy la responsable de cómo vivir y asumir los retos .Todos esperamos un año difícil, pues todo apunta a ello. Pero, con todo mi corazón, voy a empecinarme en tener la mejor actitud y a hacer todo lo que pueda para mantenerme saludable, física y mentalmente, con el propósito de estar preparada para superar todas las pruebas que quieran presentarse. Ustedes qué piensan hacer?" Sumergirse en el lamento y no intentar nada?Las desavenencias familiares hoy más que nunca deben superarse?Por otra parte, para otros, el compartir con la familia, propio de la navidad y el fin de año, resulta un compromiso difícil con el cual no saben lidiar, entre otras cosas por viejas desavenencias. Lo útil del fin de año, es que puede convertirse en la excusa para dejar el orgullo de lado y albergar en el alma el amor suficiente, para superar las diferencias como un ejercicio para expiar las fallas o pasarlas por alto y de esta manera hacer feliz o complacer a un ser querido, siendo buenos cristianos.De acuerdo a cómo veamos y sintamos las fiestas nos invadirán diversas emociones: bronca, enojo, alegría, aburrimiento, tedio, satisfacción, temor, angustia, etc.; por eso, ante todo, estas fechas obligan, a que las regulemos por nuestro bienestar y así comenzar un nuevo año con la mejor energía.Lamentablemente, algunos sienten que las fiestas, en lugar de ser espacios de reunión y unión familiar, son momentos que suelen generar conflictos y malestares, e incluso angustia por aquellos que no están y cuya falta se siente particularmente en estos días. En consecuencia, es también nuestra decisión buscar estar con ellos de otras formas.Entiendan que es una obligación lidiar con la emoción, porque las negativas impactan terriblemente sobre la mente y el cuerpo. Regular los pensamientos supone lograr ejercer cierto control sobre ellos para que la conducta diaria pueda conducir nos al cumplimiento de aquellas metas que nos propusimos, y que la ansiedad no consuma los recursos destinados a lidiar con los conflictos.Cuando, a pesar de nuestros esfuerzos no es posible evitar el mal trago, debemos poner en práctica lo que se denomina despliegue atencional. Esto significa depositar nuestra atención en cualquier otra cosa que pueda otorgar vivencias placenteras, mirar a nuestros sobrinos disfrutar con sus primos, pensar o evocar experiencias más positivas con este mismo grupo de personas, etc.La modulación de la respuesta emocional supone que nuestro rostro y nuestro cuerpo trabajen juntos para cuidar que aquellas emociones que podrían ser socialmente ofensivas o promotoras de conflicto no se expresen directamente.Las fiestas exigen que toda la maquinaria de regulación emocional esté disponible y con mayor nivel de autoconciencia que en otras ocasiones. 