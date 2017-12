/ La hiperinflación que actualmente se vive en Venezuela , impide que los ciudadanos celebren la tradición de recibir el año nuevo como se acostumbraba ya que los precios de las uvas, las lentejas y la ropa interior amarilla, hizo que estos se convirtieran en artículos de lujos.Durante un recorrido realizado por distintos mercados municipales y supermercados los consumidores se quejaron del elevado costo de los productos" Con lo que cuesta la fruta puedo comprar otros alimentos más necesarios para la familia", señaló Gladis Hernández, ama de casa, en el mercado de Quinta Crespo.Las uvas nacionales tienen un costo de 140.000 bolívares el kilogramo, según la encargada de un puesto en el mercado municipal,"La gente mira y pregunta, pero no compra? y aseveró que esperan por la fruta importada pero el costo será mucho más elevado.En el mercado de Chacao se consigue la uva criolla entre 300 mil y 350 mil bolívares el kilo, mientras que la importada llega a 900 mil bolívares por kilo , Hilda Ramírez, una profesional y ama de casa expuso que"Compré medio kilo de la importada. Nuestra familia es numerosa e hicimos una vaca para completar 2 kilos y recibir el Año Nuevo comiendo cada uno sus 12 uvas"El precio promedio de la uva criolla, entre 2016 y 2017, aumentó 4.400% al pasar de 5.000 bolívares a 225.000 bolívares el kilo, mientras que la importada subió 4.900% al moverse de 18.000 bolívares a 900.000 bolívares el kilo, según El Nacional.Las lentejas se consiguen a un precio de 126 mil bolívares ,"Vamos a preparar lentejas, son rendidoras y mucho menos caras que el pernil o las hallacas?, dijo un empleado público en una frutería en Candelaria.Lea también: ¡Venezolanos sin tradiciones! Este año las navidades serán sin estrenos ni juguetesPor su parte la creencia de la ropa interior amarilla no será tradición para muchos este año , el elevado costo de esta impide que los venezolanos la adquieran ya que no es una prioridad, según una empleada de una tienda en El Silencio, expuso que"Estamos esperando que entre hoy y el domingo la gente compre aunque sea la blúmer"En las tiendas ofrecen un paquete con 3 pantaletas fabricadas en china a 385 mil bolívares , mientras que una unidad de marca barata cuesta al menos 140 mil bolívares.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi