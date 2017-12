Gobierno de Portugal: “No exportamos perniles a Venezuela ni a ningún país del mundo” El ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, sostuvo que averiguará lo ocurrido en la embajada de Portugal en Venezuela , pero destacó que “obviamente no hay ninguna intervención política”.El ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, respondió este jueves que su país no tiene ninguna responsabilidad en el presunto sabotaje para la distribución de perniles navideños en Venezuela , como lo denunció el dictador Nicolás Maduro El representante del gobierno luso aseveró, en entrevista ofrecida al medio TSF , que “vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones les competen a las empresas”.Sin embargo, sostuvo que averiguará lo ocurrido en la embajada de Portugal en Venezuela , pero destacó que “obviamente no hay ninguna intervención política, el Gobierno portugués no interfiere en el pernil”.“El Gobierno portugués no exporta pernil ni a Venezuela ni a ningún país del mundo”, aseguró Santos Silva en el Sexto Foro de Graduados Portugueses en el Extranjero, en la ciudad de Lisboa.Fuente: Diario Las AméricasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi