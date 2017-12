/ Hay algo en el cine de Luca Guadagnino que fascina sin medidas. Y no se trata de un encantamiento irracional o una atracción signada solamente por las emociones. El cine de este artista italiano, formado en Literatura en la Universidad de Palermo y cuya tesis de grado la dedicó a Jonathan Demme, bucea en las profundidades del deseo humano, pero no el deseo desbordado que conduce a la psiquis a manifestaciones visibles fuera de toda lógica, sino el deseo, satisfecho o no, que pasa a formar parte de lo que un hombre o una mujer son y serán. Necesidades que vienen del interior de las personas sin ser llamadas o sin que el entorno social las comprenda y las acepte.¿Qué atormenta más a la Emma Recchi (Tilda Swinton) de Io Sono l?Amore: la caída del emporio familiar al que llegó para sentirse siempre como una extraña o la posibilidad (quizás, la única para ella) de experimentar un amor real, del ahora, del ya, liberado de toda pose burguesa? Emma sabe que tiene las de perder, pero su deseo, su necesidad de sentimientos verdaderos que la hagan feliz, sobrepasa la exigencias de su estatus social en Milán.Io Sono l?Amore es un poderoso drama toda vez que la lucha de su protagonista es la de vencer la brecha que existe entre sus pulsiones más íntimas y su posición como dama de la alta sociedad milanesa. Dicho de otra forma, ella no pertenece al mundo en el que vive, es una mujer insatisfecha, pero también dispuesta a ser feliz a costa de lo que sea. En esto se parece a Elio Perlman, el protagonista de lo nuevo de Guadagnino, Call Me by Your Name, un joven a las puertas de la adultez que durante unas vacaciones en la casa de verano de sus padres, en"algún lugar al norte de Italia?, se enamora del asistente de su padre, un estudioso de la Antigüedad.En esencia, la historia de Call Me by Your Name es la de un amor iniciático, de la exploración de una sexualidad que, más allá de un cuerpo deseoso, se respira en cada una de las imágenes compuestas por Guadagnino: en la solariega casona de verano, en las fotografías de las esculturas griegas que estudia el padre de Elio, en los riachuelos, en los árboles, en las chicas del lugar y, claro está, en cada una de las acciones del joven; es decir, cuando lee, cuando toca el piano, cuando nada en la piscina, cuando come melocotones?Restringir esta magnífica obra en el género de cine gay no le haría honor a la delicadeza con la que su autor, que se inspiró en la novela homónima de André Aciman y en el guión que a partir de ella escribió el celebrado James Ivory, describe la emocionalidad que invade tanto a Elio, que vive una etapa difícil en la que no se es ni niño ni adolescente ni adulto, como en Oliver, encarnado por Armie Hammer a la manera de los galanes del cine de los galanes del Hollywood de los años cincuenta.Guadagnino sabe muy bien el material que tenía en sus manos. Y lo cuidó con tal ahínco que no permitió que su modesto pero al mismo tiempo inconmensurable drama terminara como otro melodrama más. Es por ello que en Call Me by Your Name no hay escenas de sexo, sino miradas francas y ansiosas, roces sutiles y por momentos desesperados, cercanías prudentes, juegos sexuales entre ingenuos y soterrados. Es como si los amantes supieran, apenas conocerse, que aquello que viven será breve, efímero, pero trascendental.Luca Guadagnino ha hecho una obra sencilla, honesta, diáfana en sus intenciones, en su exploración. Sin ninguna duda, profunda. Una reinvención del romanticismo. Una película sobre el deseo en la que no tienen cabida perversiones ni prejuicios. Ha retratado la verdadera esencia del amor sin culpabilidades, y lo mejor es que ha puesto a unos entrañables personajes alrededor de la relación de Elio y Oliver: los padres del chico, quienes entienden que nada pueden hacer ante el trance por el que pasa su hijo. Sólo entenderlo y apoyarlo. El aprendizaje es del joven, no de ellos.Con momentos realmente inspirados por su elegancia y belleza, Call Me by Your Name que mira, desde la innegable verdad de la naturalidad, la fuerza del enamoramiento, los sentimientos que éste remueve, la felicidad y la desazón en la que puede sumir a una persona, el crecimiento que le sigue. En el amor de Elio y Oliver no hay rituales, no hay gritos, no hay celos, sino la necesidad de estar, de tocar, de sentir al otro, sea como sea, pero sin arrebatos, sino con el parsimonioso discurrir del tiempo en el verano de la campiña italiana. Algo tan simple y hondo como decirle a un amante:"De ahora en adelante, llámame por tu nombre" Valga pensar: tú eres yo y yo soy tú…No puede dejar de agradecerse el hecho de que en estos tiempos de filmes de amor atravesados por la tragedia, Luca Guadagnino nos regale esta pequeña joya acerca de un amor que, se acepta, tiene la brevísima existencia de una flor que nace para marchitarse, que nace para morir? Pero de la que siempre queda la remembranza de su aroma.