Un reciente estudio de Easy Taxi buscó conocer los hábitos de transporte de los chilenos para año nuevo. Desde la empresa valoraron que la mayor parte de las personas declaran que dejarán el auto en casa, con la idea de prevenir accidentes. Toma fuerza, también, la idea de designar un conductor que no beberá durante la noche.Respecto de dónde celebrarán el año nuevo, un 54,9 por ciento de las personas manifestó que lo hará en casa de amigos o familiares. En tanto, un 25,8 por ciento lo hará en su hogar. Un 10,4 por ciento irá a una discoteque o centro de eventos; un 6,9 por ciento en la vía pública y un 10 por ciento no lo celebrará.Consultados respecto de cómo se movilizarán, en el caso de celebrar fuera del hogar, un 71,4 por ciento dijo que utilizará un taxi o un vehículo a través de una aplicación para el móvil. Un 11,3 por ciento lo hará en auto propio. "Llama profundamente la atención cómo han ido cambiando los hábitos de movilidad de los chilenos. Que, sobre un 70 por ciento de las personas, declare que utilizará un taxi o una app, habla muy bien respecto de la responsabilidad que existe para evitar accidentes en estas fechas. Al parecer las campañas de prevención han servido", explicó el gerente de Marketing de Easy Taxi, Patricio Morel.La encuesta también contempló conocer, para quienes se movilizan en vehículo familiar o de amigos, cómo se organizarán para conducir , pensando que el año nuevo es la fiesta en que se consume mayor cantidad de alcohol por persona. Un 36,8 por ciento declaró que tendrá un conductor designado que no beberá; un 35 por ciento dice que a la hora de regresar evaluarán quién maneja el auto. Un 26,9 por ciento dijo no tener claro aún cómo solucionará este aspecto.En este contexto, Easy Taxi, dijo que el llamado es a ser cuidadosos. "Tenemos claro que muchos de los accidentes, en estas fechas, se generan por irresponsabilidad de los conductores. Hacemos un llamado a la conciencia; a que las personas tomen las precauciones para iniciar un buen 2018 y no con tragedias que lamentar. Respecto del uso de los taxis, queremos recalcar que es mucho más seguro solicitar uno por nuestra app, que tomar uno en la calle", agregó Morel.Por otro lado, explicaron que por la alta demanda es posible que los tiempos de respuesta, para que llegue un taxi a la puerta de la casa, podrían incrementarse respecto de una noche normal. Agregaron que, como es normal, no existirán tarifas dinámicas, por lo que se podrá viajar al mismo valor de siempre.El estudio se aplicó a un universo de 3 mil 500 personas, que respondieron voluntariamente, entre el jueves 28 y el viernes 29 de diciembre.