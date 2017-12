/ ¡Siempre juntos! Sheyla Rojas se ejercita junto a Pedro Moral en el gimnasio. La pareja no pierde ningún momento para verse, y así lo demostraron en redes sociales Todo quedó a la vista en las historias de Instagram de la conductora de 'Estás en todas' . Ella no dudó en enseñarle a sus seguidores el buen momento amoroso que se encuentra viviendo con un 'selfie'.En esta instantánea, se puede ver al empresario sonriendo a la cámara, mientras la ex chica reality muestra orgullosa sus musculos. Junto a esta fotografía, ella escribió: "Mi moquillo".¡Siempre juntos! Sheyla Rojas se ejercita junto a Pedro Moral en el gimnasio (Instagram/@_sheyoficial)¡Siempre juntos! Sheyla Rojas se ejercita junto a Pedro Moral en el gimnasio (Instagram/@_sheyoficial)Esta no es la primera vez que Rojas se muestra feliz junto a su enamorado. Ellos han compartido distintas salidas y viajes desde que formalizaron su relación, mediante una publicación de Facebook , en agosto de este año.Vea también Sheyla Rojas quiere volver a ser madre y casarse con empresario [VIDEO[ ¡Más feliz que nunca! Sheyla Rojas se luce cariñosa junto a Pedro Moral [VIDEO] A Sheyla Rojas "le encantaría" ser mamá nuevamente y así lo anunció [VIDEO] Así se burlaron Tula Rodríguez y Nicola Porcella de Sheyla Rojas [VIDEO] Sheyla Rojas aconsejó a Flavia Laos: 'Hay que aprender de los errores' [VIDEO] Sheyla Rojas dice que Flavia Laos le confesó que "su sueño" era ser chica reality [VIDEO] Sheyla Rojas no olvida al 'Pato' Parodi y lanza dardo contra Génesis Arjona [VIDEO] Antonio Pavón y Sheyla Rojas se suman a la Teletón 2017 con conmovedor testimonio [VIDEO] Sheyla Rojas llora en la Teletón al recordar triste pregunta de su pequeño 'Antoñito' [FOTOS] Sheyla Rojas dijo que el cumpleaños de Flavia Laos es el 31 de octubreCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi