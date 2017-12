/ 09:29.Lima, dic. 29. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, se sumó al llamado a la reconciliación hecho por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y consideró que la decisión de indultar a Alberto Fujimori debe ser respetada. Si bien coincidió en que el indulto ha generado una polarización social, con posturas contrarias y a la vez de respaldo, dijo que se trata de una prerrogativa presidencial, luego de la cual se necesita apostar por el país y ocuparse de temas centrales como la llamada reconstrucción con cambios. "La decisión (del indulto ) es del Presidente y tenemos que respaldarla y respetarla (…). Nuestras opiniones tienen que ser reflexivas, realistas y orientadas a lo que significa lograr una verdadera reconciliación ", aseveró la funcionaria en entrevista con RPP. Agregó que es consciente del rechazo que el indulto humanitario a Alberto Fujimori puede haber ocasionado en algunos sectores sociales, pero aclaró que el beneficio concedido al exmandatario implica únicamente perdón y no olvido. En ese sentido, Choquehuanca expresó su confianza en que, a pesar de la división generada en torno al indulto , nazca la esperanza y el país se pueda reconciliar. "Aquí solo existe perdón en un indulto humanitario, pero no existe olvido, y el olvido será que nosotros, quienes queremos al país, trabajemos por las personas vulnerables y la reconstrucción, por el desarrollo. Necesitamos tener esa reconciliación ", aseveró la ministra . Ministra @ChoquehuancaAna vía @RPPNoticias : se dio el indulto humanitario, pero no el olvido. https://t.co/Fgn8Ie8a4C pic.twitter.com/7J8UbhP3Ky- MIMP del Perú"??? (@Mimp_Peru) 29 de diciembre de 2017 La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprovechó para descartar que el indulto haya sido negociado con un sector del fujimorismo a cambio de los votos que permitieron evitar la vacancia presidencial. "Mucho se habla de una negociación, yo la negué y la volvería a negar. Nosotros nunca hemos tenido conocimiento de ello, ni en bancada, ni en gabinete de ministros, porque es una decisión que tomó el presidente, y la mantuvo en reserva", explicó Choquehuanca . Comentó también que la renuncia de los ministros Carlos Basombrío y Salvador del Solar , tras conocerse el indulto a Alberto Fujimori , responde a una decisión "consecuente con sus ideas" y, por tanto, respetable, y corresponderá al presidente Kuczynski recomponer el gabinete.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi