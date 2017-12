/ Tras el discreto rendimiento de Karim Benzema en la última temporada, muchos hinchas del Real Madrid se resisten a la idea que el francés continué siendo el delantero titular del equipo.En ese sentido, Florentino Pérez , mandamás del club merengue, viene pensando en la contratación de otro atacante. El elegido sería Mauro Icardi , goleador del Inter de Milan .Sin embargo, el artillero argentino no vería con buenos ojos tener como competencia al futbolista galo.Según el medio Diariogol , Icardi habría puesto una singular condición para llegar al Madrid. "O él (Benzema) o yo", habría sido su requisito.Al parecer, el ex delantero de la Sampdoria desea ser titular indiscutible en club madrileño y no estaría dispuesto a competir con el 'Gato'.Vea también Con Carrillo, Watford recibe al Swansea por la Premier League Liverpool enfrenta a Leicester en Anfield por la Premier League PSG controla con GPS a Neymar y compañía por vacaciones Ray Sandoval: "Daré todo por la camiseta de Morelia" Juan Carlos Ortecho: "Rodríguez tiene una oferta de Universitario" DT de Carrillo en Watford: "Es hora que demuestre más calidad y marque algunos goles" Jefferson Farfán disfruta así sus vacaciones en Lima Universitario reitera fin de contrato con Umbro Cristian Benavente: "Voy a generarle un dolor de cabeza a Gareca" Umbro hace un "llamado a la cordura" a la administración de UniversitarioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi