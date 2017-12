/ 09:53.Abu Dabi, dic. 29. El tenista serbio Novak Djokovic, con dolor en un codo, renunció a participar en el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde este viernes tenía previsto reaparecer después de no haber competido en la segunda mitad de 2017. Los organizadores decidieron recurrir al británico Andy Murray como solución de emergencia para cubrir el hueco dejado por el jugador de Belgrado. La decisión de ser declarado baja para el torneo emiratí "podría tener una influencia en el inicio de la temporada y el programa de participación en los torneos". En un comunicado, Djokovic señala que "se tomará una decisión en los próximos días". Planean por lo tanto serias dudas sobre la presencia de Djokovic en el torneo de Doha la próxima semana e incluso en el Abierto de Australia, el primer grande del año, que se disputa del 15 al 28 de enero en Melbourne. "Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos", añadió. Djokovic, de 30 años, aseguró que ahora debe "aceptar la situación actual y esperar los resultados de los tratamientos para poder regresar a las pistas lo antes posible". El exnúmero 1 mundial, que ahora figura en el puesto 12 del ránking ATP, no compite desde julio en Wimbledon, cuando sus problemas en el codo derecho le llevaron a dar por terminada su temporada de 2017, con el objetivo de regresar recuperado en 2018. Djokovic tenía previsto enfrentarse este viernes en la capital emiratí al español Roberto Bautista, número 20 del mundo. - Esperando a Serena Williams - Los organizadores del Mubadala World Tennis Championship de Abu Dabi, una cita de exhibición que sirve oficiosamente para inaugurar la temporada 2018, programaron para la hora en la que estaba prevista ese partido de Djokovic un duelo entre Bautista y otro exnúmero 1, el británico Andy Murray. Murray tampoco jugó la segunda parte de la temporada de 2017, desde su caída en Wimbledon contra Sam Querrey. El escocés tuvo problemas en la cadera y estaba en Abu Dabi entrenando para el inicio de la temporada, que pensaba comenzar en Australia. El regreso de Djokovic había sido presentado como uno de los grandes momentos de esta edición del torneo de Abu Dabi. El otro se dará el sábado, cuando está previsto que reaparezca la exnúmero 1 del tenis femenino Serena Williams, ganadora de 23 citas del Grand Slam, que está preparando su defensa del título en el Abierto de Australia. La jugadora estadounidense apenas compitió en 2017 por su embarazo. En septiembre tuvo a la pequeña Alexis Olympia. El regreso de Serena Williams a la competición será contra la letona Jelena Ostapenko, la joven revelación de 2017, ganadora del último Roland Garros. Será el primer enfrentamiento entre ambas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi