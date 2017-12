/ Volvió a nacer. La imagen de Evangelina Chamorro Díaz emergiendo del lodo, las piedras y los restos de madera, el 15 de marzo de este año, conmocionó al país entero. Ese trágico día, un huaico que cayó en Punta Hermosa la arrastró por más de tres kilómetros. Esta valiente mujer vivió para contarlo y de esta forma se convirtió en el símbolo de lucha y esperanza para los peruanos que lo perdieron todo como consecuencia del fenómeno El Niño costero . Su caso dio la vuelta al mundo.UNA NUEVA OPORTUNIDAD"Dios me ha dado una nueva oportunidad en la vida", dijo Evangelina mientras era trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora tras haber sido rescatada del lodo. Ella presentaba rasguños en los brazos y en la cadera."Tragué lodo, me llené de barro… Mientras era arrastrada por el huaico le pedía a Dios fuerzas para poder sobrevivir", señaló aún convaleciente.Los médicos que la trataron afirmaron que Evangelina Chamorro estuvo en shock. "Sus lesiones son superficiales. Al parecer se desmayó al caer al lodo… Cuando llegó al hospital, tenía barro en la boca y en los oídos. Ella no recuerda cuánto tiempo estuvo en el huaico", manifestó uno de los galenos.Pero ¿cómo es que Evangelina fue atrapada por el huaico? Días después, cuando ya se encontraba mejor de salud, contó que el alud la sorprendió cuando -junto con su esposo Armando Rivera- alimentaba a sus cerdos, en la localidad de Villa Nueva Navarra."Menos mal mis dos hijitas estaban en el colegio… Escuchamos un estruendo, salimos a la puerta y ya estábamos rodeados de lodo. No podíamos salir ni a la izquierda ni a la derecha", relató Rivera.Agregó que luego se sujetaron de un palo que terminó rompiéndose. "El huaico nos arrastró… nos separamos. No vi por dónde se fue. Yo traté de nadar, pero no se podía. A unas cuadras, mi esposa me dijo: 'Cholo, ya no puedo'… A mí me salvaron los vecinos, pensé que ya no volvería a verla nunca más", declaró entre lágrimas.Evangelina fue arrastrada por el huaico, pero se incorporó y logró salir del desastre con sus propios medios. Una semana después de la tragedia, ella y su esposo fueron dados de alta. Se fueron a vivir a la casa de un familiar, pues su vivienda quedó destruida.El 10 de abril le regalaron una casa prefabricada completamente amoblada. Actualmente, busca un terreno donde instalarse junto con su familia.DATO- La tarde del 15 de marzo salvó de morir luego de ser arrastrada tres kilómetros por el lodo y piedras de un huaico en Punta Hermosa.Vea también Auto se incendia cerca a estación del Metropolitano y genera congestión vehicular Niño Costero: 50 distritos ya cuentan con bonos de Techo Propio para la reconstrucción ¡Buenas noticias! Primer grupo de damnificados del Niño Costero ya accede al Bono 500 Denunciarán a dirigentes del Mercado Modelo de Piura por desacato a la autoridad Transfieren S/60 millones para Bono Habitacional a beneficio de los damnificados del Niño Costero Carlos Bruce: "Vacancia afectaría al sector construcción" Mototaxistas de Piura anuncian paro regionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi