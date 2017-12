/ 08:31.Lima, dic. 29. Más de 170 vehículos particulares se desplazarán rumbo al sur de Lima transportando a las familias que disfrutarán este fin de semana de feriado largo con motivo del Año Nuevo, informó el gerente de Transito de la Municipalidad de Lima, general (r) Javier Ávalos. Desde el peaje de la Panamericana Sur en Chorrillos , Ávalos indicó que, desde mañana sábado 30 de diciembre hasta el martes 2 de enero próximo, los inspectores de Tránsito de la comuna edil junto a la Policía Nacional, se ubicarán en diferentes puntos de dicha vía para garantizar el flujo de vehículos y la seguridad de los viajeros en este feriado largo. Turismo: 1.3 millones de peruanos se trasladarán en feriado largo de fin de año Asimismo, se han dispuesto 12 camionetas de auxilio vial, grúas livianas y pesadas, ambulancia privada a lo largo de la vía, cámaras se seguridad, así como 50 impulsadores para agilizar el cobro a pie del peaje. Ávalos recomendó a las personas que viajarán al sur a salir antes de las 07.00 horas o después de las 20.00 horas a fin de evitar el fuerte congestionamiento vehicular que se registra en las horas punta. Invocó a los conductores evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y no manejar a excesiva velocidad para evitar accidentes de tránsito . Mayoría de limeños viajará a Ica en feriado largo de fin de año "Por favor, no conduzcan en estado de ebriedad , no podemos tomar, habrá tolerancia cero. Evitemos ir a excesiva velocidad. Nuestros agentes estarán controlando la velocidad", subrayó. También en Andina: Fiesta de Año Nuevo 2018 habrá en el Circuito Mágico del Agua https://t.co/YbXbuGuOVz pic.twitter.com/KACKD9ws8b- Agencia Andina (@Agencia_Andina) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi