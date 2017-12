/ Ayer, la Comisión IDH se pronunció sobre el indulto humanitario otorgado por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori. Mostró preocupación y rechazo por esta gracia que aseguró no "cumple con requisitos legales fundamentales", se adoptó en medio de un contexto que impide que la decisión "sea transparente e incuestionable" y es contraria a las "obligaciones internacionales" del Estado peruano. El pronunciamiento es clave para lo que luego decida la Corte IDH como parte de la supervisión de sus fallos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Habrá una audiencia el 2 de febrero de 2018.A contraposición de lo que algunos piensan, no es una injerencia lo que decidan estas instancias. Es el resultado de un acto que el Estado, en virtud de su soberanía, asumió al firmar un tratado internacional -la Convención Americana- que lo obliga a respetar los fallos de la Corte IDH en los que es parte. Sí, el indulto humanitario es compatible con los DD.HH. (prohíbe penas crueles). Pero aquí no se cuestiona eso, sino si, bajo ese manto, disfrazaron un pacto político plagado de irregularidades.Hay también quienes dicen que la Corte IDH no puede pronunciarse sobre "indultos" porque no lo ha hecho antes, pero los precedentes se crean. Lo que sí ha establecido es que dar beneficios indebidos en la ejecución de penas a los responsables de violaciones a DD.HH. puede ser una forma de impunidad y que están prohibidas, además, las amnistías o cualquier otra medida que excluya de responsabilidad a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.Por eso no es descabellado creer que el indulto pueda ser revertido. Ya en 2012, la Corte IDH -en el marco de supervisión de sentencias- ordenó anular un fallo que redujo la pena de Montesinos y otros miembros del Grupo Colina en el caso Barrios Altos. La audiencia en donde se discutió fue luego recordada porque dos procuradores timoratos se contradijeron vergonzosamente entre sí. Esta vez, el Estado tienen poco más de un mes para preparar sus descargos y evitar que algo así se repita. El riesgo es alto si mantienen el discurso que han ensayado ante los peruanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi