A inicios de 2017, la carretera Panamericana Norte , en Puente Piedra , se convirtió en un verdadero campo de batalla. Todo comenzó al amanecer del 5 de enero, cuando unos 5,000 manifestantes llegaron al peaje Chillón, ubicado en el kilómetro 25.5 de la citada vía. La bloquearon y se enfrentaron a la Policía con palos, piedras y hasta con bombas molotov. Destruyeron y quemaron las garitas de la empresa Rutas de Lima . Semanas después, el alcalde de Lima, Luis Castañeda , anunció: "El peaje no va".¿Qué originó la violenta protesta? El malestar comenzó el jueves 29 de diciembre de 2016 cuando se puso en funcionamiento el nuevo peaje Chillón -en sentido de norte a sur- y se incrementó la tarifa de los que ya estaban funcionando en la zona.Así, el 5 de enero, miles de vecinos del Cono Norte de Lima bloquearon con piedras y llantas quemadas ambos sentidos de la carretera Panamericana Norte. Luego, empezaron a atacar con piedras a las unidades de transporte público y vehículos particulares que circulaban por el lugar. Los agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía trataron en vano de dispersar con bombas lacrimógenas a la turba, que avanzó hasta el peaje y destruyó las cuatro nuevas casetas.El enfrentamiento se prolongó durante más de cinco horas y el saldo fue nueve personas heridas, cinco de ellas policías. Se detuvo a 28 sujetos por disturbios y violencia.MARCHA ATRÁSLa protesta no terminó ahí. Días después, miles de vecinos y transportistas volvieron a salir a la calles para exigir la anulación del nuevo peaje. En ese momento, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, salió al frente y responsabilizó del alza del peaje a la gestión de Susana Villarán. "Ese contrato se ha firmado durante la anterior gestión. Nosotros solo cumplimos la ley", manifestó.Por su parte, Rutas de Lima informó que la instalación del peaje había quedado establecida en el contrato de concesión.Finalmente, el 18 de enero, Castañeda anunció: "El peaje no va". De esta manera se anuló el cobro del mismo en Puente Piedra.