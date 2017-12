/ 'Chabelita' le 'prohibió' a Christian Domínguez bailar con una de las integrantes de la agrupación Alma Bella . El cantante se encontraba junto a la Gran Orquesta Internacional presentándose en 'En boca de todos' cuando 'recibió una llamada de Isabel Acevedo' .Todo ocurrió en un sketch del programa. Aquí, las integrantes de la agrupación tenían que escoger una pareja de baile, y cuando le tocó el turno de escoger a Pamela Franco , ella admitió que quería que su acompañante sea Domínguez ."La verdad es que yo soy muy exigente, y con el que quiero bailar, parece que no quiere bailar", dijo la bailarina. Al escuchar esto, las cámaras enfocaron al también actor, quien se encontraba sentado en un sillón, hablando por teléfono."Lo que pasa es que Christian, mi reina, acuérdate de la canción, está pisado", declaró la 'Carlota' . A continuación, se le enfocó a la ex pareja de Karla Tarazona , y se pudo 'escuchar' parte de lo que sería una conversación con su enamorada."No, yo no bailo, mi amor. Sabes que yo bailo solo contigo. Yo no bailo con nadie, más que contigo, tu sabes eso. Amor, déjame trabajar, estoy trabajando tranquilo, no estoy bailando con nadie. Estoy mirando, nada más", finalizó el ex chico reality.A pesar de que los conductores del programa reprocharon su accionar, y lo tildaron de "pisado" en diversas ocasiones, esta llamada habría sido parte de una broma, y en realidad no habría sido 'Chabelita' al teléfono.(América TV)Vea también Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: "Estoy locamente enamorado" [VIDEO] Isabel Acevedo sorprendió con distintas pelucas y extensiones [VIDEO] Christian Domínguez retiró demanda por chantaje contra Karla Tarazona [VIDEO] 'Damián y El Toyo' se hacen pasar por 'Chabelita' y le hacen broma a Karla Tarazona [FOTOSy VIDEO] Padres de Christian Domínguez piden a Karla Tarazona ver a su nieto [VIDEO] ¿Isabel Acevedo pone condiciones para conceder entrevistas en TV? Isabel Acevedo llamó a la Policía para botar a reporteros de 'AAA' [VIDEO] Rebeca Escribens arremetió así contra Domínguez y Tarazona [VIDEO] Christian Domínguez y Karla Tarazona: El apretón de manos que sella la paz entre ambos Christian Domínguez a Karla Tarazona: "Si me equivoqué, discúlpame" [FOTOS Y VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi