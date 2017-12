/ ¡Perfecto para el verano! Desde este viernes 29 estará disponible el servicio especial del Metropolitano "Circuito de playas". Este trasladará a miles de personas a los balnearios de Barranco y Chorrillos en los buses alimentadores.ÂLa tarifa preferencial de este servicio será de S/0.50 y los buses parten desde el terminal de Matellini. De lunes a viernes, los buses circularán de 10 a.m. hasta las 5 p.m. Los fines de semana, el servicio se ofrecerá hasta las 7 p.m.El recorrido de los buses alimentadores abarca las playas Las Sombrillas, Agua Dulce, Pescadores y La Herradura.A través de su cuenta de Twitter, el Metropolitano indicó que "¡El público podrá trasladarse hasta la Costa Verde de Barranco y Chorrillos en los buses alimentadores.🏊‍⛱️ 🚍😀".¡El #Metropolitano te lleva a la playa! Desde este viernes 29, el público podrá trasladarse hasta la Costa Verde de Barranco y Chorrillos en los buses alimentadores.🏊‍⛱️ 🚍😀 pic.twitter.com/eX6e3zAwzl- Metropolitano (@MetropolitanoPT) 28 de diciembre de 2017 Vea también Atacan con un cuchillo y desfiguran a joven estudiante en universidad San Marcos [FOTOS Y VIDEO] ¡Qué no te sorprendan! Así serán las entradas para la misa del Papa Francisco en Las Palmas [VIDEO] Policía capturó a dos integrantes de "Los Gavilanes del Sur" ¡Buenas noticias! Sunedu reconocerá grados y títulos extranjeros que no tengan convenios con Perú Padres de familia ya hacen colas para matricular a sus hijos en colegios [VIDEO] Familia de Alessandra Chocano exige acceder a informe de necropsia [VIDEO] ¡Toma tus precauciones! Cambiarán sentido de la Panamericana Sur por Año Nuevo Alessandra Chocano murió por causa natural, según informe de necropsia [FOTOS y VIDEO] Esta semana termina el año escolar en colegios públicos de Lima y Callao Comas multará el acoso sexual callejero hasta con S/4,050Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi