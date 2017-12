/ Tenía tan solo 16 años y un gran futuro en su carrera como voleibolista. Sin embargo, el 19 de noviembre, Alessandra Chocano Ríos murió en extrañas circunstancias en un departamento que había sido alquilado por el futbolista Yordy Reyna , en Miraflores . Según la necropsia, el deceso se produjo por un edema pulmonar y cerebral. Sin embargo, los padres de la menor denunciaron que se trataría de un asesinato.CASO SIN RESOLVER La muerte de la menor aún no ha sido esclarecida por la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, y es que todavía no se conoce el informe final del protocolo de necropsia. Hasta el momento, solo se ha informado que la adolescente se desvaneció cuando estaba dentro de una habitación con el menor de iniciales P. J. L. B. (17). Ella presentó sangrado.Se sabe, además, que a dicho departamento habían acudido diez personas, entre ellas Yordy Reyna. Este último ha sido interrogado hasta en dos oportunidades por la Policía.Su abogado, Carlos Castillo, confirmó que, si bien su patrocinado alquiló el departamento en el edificio miraflorino, este no conocía a la víctima.Vea también Familia de Alessandra Chocano exige acceder a informe de necropsia [VIDEO] Alessandra Chocano murió por causa natural, según informe de necropsia [FOTOS y VIDEO] Alessandra Chocano murió por causa natural, según informe de necropsia [FOTOS] Asesinan a enfermera de dos balazos en la cabeza en Huarochirí ¿Viajas por Año Nuevo? LAP recomienda tomar estas precauciones [FOTOS] Fiscalía de Miraflores recibió informe pericial de necropsia de Alessandra Chocano Velan cuerpo de joven estudiante Erik Arenas en Abancay [VIDEO] ¡Tú puedes ayudar! Fotógrafo necesita donación de sangre tras derrame cerebralCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi