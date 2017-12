/ La de anoche fue, seguramente, la primera de muchas marchas. La mafia y la corrupción ya cayeron una vez y tenían a Montesinos libre para demoler el Banco de la Nación y asesinar y desaparecer gente. Y ni así se pudo quedar.Las probabilidades de que la represión sea fuerte son altas porque, como al comienzo de los 2000, se sienten expuestos y vulnerables, como aquella vez. Son muy pocos los que piensan -o son capaces de creer- que el indulto es humanitario y no político. En realidad responde a Odebrecht, nada más.Los ojos del mundo están sobre nosotros, usemos eso a nuestro favor. Vamos a darles sus "marchitas" de cuatro gatos, como anoche.El gran truco es presentar que entre 55% y 70% de los peruanos estamos a favor del indulto desde 2011, porque la pregunta tiene trampa: 65% está a favor del indulto si Fujimori se estuviera muriendo, pero claramente ese no es el caso. La pregunta honesta sería: "Si Fujimori no está grave, ¿habría que indultarlo?". Es asombroso que nadie haya hecho una pregunta con ese espíritu.Pero ahora sabemos. Las imágenes delatan que incluso es poco probable que haya estado en UCI. Trece días de proceso contra 111 que toma regularmente y el examen lo tomó su ex médico de cabecera con sus amigos presentes… Las personas somos descuidadas, pero no idiotas.La jodiste, PPK, te dejaste engañar, por conveniencia o estupidez. El Perú no. Hay muchos que deben explicaciones. Ya será el momento. Pero deberán darlas.Vamos a marchar para recuperar nuestro país, para que se vayan todos los que intentan taparse el rabo unos a otros del asunto Lava Jato. Para librarnos de una vez por todas de tanto corrupto que cree que puede vivir impune en el Perú.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi