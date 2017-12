/ 08:00.Lima, dic. 29. Lograr relaciones interpersonales eficientes y sobre todo saludables es un objetivo que todos perseguimos en nuestro centro de labores y en nuestro entorno familiar y pocos lo consiguen debido a una mala comunicación. Así lo sostuvo hoy el coach Mariano Vásquez, para quien es necesario invertir tiempo y atención en comunicarse mejor, considerando una serie de aspectos, como las palabras que uno emplea al hablar. "Algunas personas dicen a mí me gusta ser transparente, directo, decir lo que pienso. Pero tal vez esa persona con la que hablas no está preparada para lo que piensas decir", comentó durante el programa Saludable Mente de Andina Radio Online. Pidió hacerse responsable de lo que se dice como también de sus efectos. "Es importante pensar en las palabras que se empleará y sobre todo en la emoción que se pone en las palabras. No son aspectos complejos, pero sí muchas veces están descuidados". Puso como ejemplo a las personas que tienen un mal día y descargan toda su rabia a través de frases que destruyen a otros. "En nombre de la sinceridad no podemos ir por allí matando relaciones, frustrando a las personas, angustiando a los hijos, a la pareja, a los colaboradores en las empresas. Hay que ser muy responsable de cómo empleamos el lenguaje, sabiendo que estamos creando una realidad para esa persona", refirió Vásquez, quien es docente y formador de coach a nivel internacional. Estar en el presente Para el experto, los seres humanos nos movemos casi siempre en dos tiempos: el futuro y el pasado. "Andamos pensando en un futuro que no llega: cuando mi hijo termine las clases, cuando me vaya de vacaciones, cuando me compre el auto. O angustiados por un pasado que no podemos modificar. Hay que estar más en el momento presente", recomendó. A muy poco tiempo de que termine el presente año, el coach argentino sugirió "abrir conversaciones con las personas que amamos, que nos importan, sobre lo que esperamos de ellas, cuáles son nuestras expectativas, porque a veces esperamos cosas que no van a ocurrir nunca". "Puede que venga tu jefe y te dice cuáles son tus aspectos de mejora, pero en forma de un ataque, y vas a reaccionar. Todo eso requiere de un entrenamiento. Felizmente, cada vez hay más empresas que nos piden prepararlos en cómo dar esa retroalimentación, en cómo un jefe puede hacer este proceso de forma adecuada y preparar también a los trabajadores para que lo reciban bien, para que sientan que es un aprendizaje común", comentó. Más en Andina: Revisa el #Resumen2017 de @Agencia_Andina con las fotografías que marcaron este año https://t.co/Dl41d5ig2m pic.twitter.com/MJGjsn0wfN- Agencia Andina (@Agencia_Andina) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi