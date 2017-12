/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / Fundación Cinépolis dio arranque a su décimo tercera campaña nacional de recaudación del programa social Del Amor Nace la Vista con la invaluable contribución de decenas de cirujanos oftalmólogos altruistas, médicos especialistas y enfermeras, así como el apoyo de relevantes aliados sociales, entre ellos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, organizaciones sociales y empresas.Gracias a esta suma de esfuerzos y a la importante participación de miles de clientes donantes, este programa ha contribuido a que más de 41 mil personas en situación vulnerable que padecían ceguera por catarata hayan recuperado la vista, contribuyendo con ello al bienestar de más de 131 mil personas adicionales: sus familiares.La ceguera por catarata es la primera causa de ceguera a nivel mundial y es un padecimiento reversible con una cirugía; sin embargo, miles de personas que la padecen no cuentan con recursos para financiarla. Es por ello que desde nuestra trinchera seguiremos articulando y gestionando procesos y recursos que permitan que más personas de escasos recursos con catarata en México recuperen la vista.La 13ª campaña de recaudación a nivel nacional dio inició en más de 300 complejos Cinépolis de todo el país, así como en otros puntos de venta. Durante la campaña de recaudación se invita a los clientes a donar $5 pesos de manera voluntaria.Cinépolis aportará, como cada año, otro tanto para duplicar el monto recaudado con el objetivo de que, durante este año, se pueda devolver la vista a 6 mil personas más de escasos recursos que sueñan con volver a ver. Cabe mencionar que gracias a la operación efectiva del programa y al altruismo de los médicos que realizan las cirugías, se ha logrado reducir el costo promedio de una cirugía de catarata a $6,000 pesos vs. $25,000 pesos que es el costo promedio de mercado en México.A lo largo de sus casi 13 años de historia, Del Amor Nace la Vista ha trabajado bajo un esquema de excelencia operativa, administración responsable de los recursos y una impecable rendición de cuentas en el que de manera conjunta participan, aliados sociales, gobiernos estatales, instituciones de salud pública, DIF, clientes y donantes, doctores (oftalmólogos y especialistas) y clínicas, así como más de mil voluntarios en todo el país al año. Cada uno de manera gratuita, contribuye con su granito de arena para ayudar a la población que sufre de este problema de salud visual.Fundación Cinépolis reitera su compromiso por contribuir, a través de Del Amor Nace la Vista, a devolverle la vista a personas de escasos recursos que padecen ceguera por catarata en México, así como a generar una cultura de prevención hacia la ceguera.Respecto a la información negativa y falsa que sobre nuestro programa ha sido difundida por terceros, ponemos a disposición el siguiente correo electrónico de contacto para atender cualquier duda [email protected] El programa Del Amor Nace la Vista de Fundación Cinépolis refleja el compromiso de la empresa y sus aliados de contribuir en la construcción de un México mejor a través de la salud visual. No bajaremos la guardia por señalamientos infundados que no reconocen la valía de programas sociales como éste, que de manera colaborativa y participativa construyen puentes y valor en la sociedad.La campaña de recaudación estará vigente del 29 de diciembre de 2017 al 8 de marzo de 2018. Adicional a las donaciones mencionadas anteriormente, también se puede donar en línea e inscribir a una persona de escasos recursos con catarata como candidato/a a cirugía, en la página www.fundacioncinepolis.orgCon Información de ENTORNOINTELIGENTE.COMVisite tambien www.mundinews.com Síguenos en Twitter @entornoi