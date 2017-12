/ Aries (21 marzo-21 abril) Cambios favorables en el amor y la salud. Un gran persona formará parte de tu vida y te regalará mucha felicidad.Tauro (21 abril-21 mayo) El amor sigue un tanto complicado, sede un poco o alejarás a esa persona que te ama mucho.Géminis (22 mayo-21 junio) Estás apunto de tomar una decisión importante en lo sentimental. No te apresures, podrías equivocarte.Cáncer (21 junio-22 julio) Te sentirás incomprendido y hasta pensarás que todo están en tu contra. Cálmate y no te dejes atrapar por la tristeza. Anímate.Leo (23 julio-22 agosto) A medida que avance el día, las cosas pueden complicarse. No pierdas los papeles o todo empeorará.Virgo (23 agosto-23 setiembre) No hagas demostraciones de fuerza, ya que solo conseguirás agravar los conflictos. Con inteligencia ganarás cualquier batalla.Libra (24 setiembre-23 octubre) Habrá bastante lío a tu alrededor e incluso conflictos. No agraves la situación con una conducta hostil.Escorpio (24 octubre-22 noviembre) Lo mejor que puedes hacer en esta jornada es buscar la tranquilidad. Un día lejos del ruido es la mejor opción.Sagitario (23 noviembre-21 diciembre) La fortuna te ronda y la sabrás aprovecharla como nunca. No caigas en el error de la ambición excesiva.Capricornio (22 diciembre-20 enero) Se presentan nuevas oportunidades en cuanto a trabajo o profesión se refiere. Destacar depende de ti.Acuario (21 enero-20 febrero) Hoy te relacionarás con personas que te aportan mucha calma. Será un buen momento para liberar las tensiones.Piscis (21 febrero-20 marzo) Muchos nativos del signo tienen grandes ideales relacionados con lo social. Tu espíritu altruista te dará buenas ideas.Sigue a Roxana Demarttini en Facebook Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi