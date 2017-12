/ A través de su canal oficial de YouTube , la revista británica de estilos de moda ´Love ' ha publicado videos protagonizados por las modelos más populares del año en los que aparecen practicando un deporte distinto cada una durante los 31 días de diciembre; sin embargo, su edición 19 de Kate Upton ha originado malestar en sus lectores y aficionados.Según manifiesta el medio de comunicación impreso, el objetivo es demostrar que la rudeza de la mujer no está desligada a una imagen atractiva. Y es así como han ido apareciendo modelos reconocidas en el mundo de las pasarelas como Ashley Graham , Kendall Jenner , Gigi Hadid o Irina Shayk.Sin embargo, la controversia se generó en la publicación 19 (día 19) con la aparición de la modelo y actriz estadounidense Kate Upton , quien luce una ropa de baño muy sexy, abrigada con una chalina y subida a unos tacones lista para practicar tenis en una pista de squash.Inmediatamente después de que 'Love' publicara el video en su canal oficial, Kate Upton recibió una ola de críticas donde se leen comentarios descalificativos como: "Honestamente se ve horrible" , "es realmente repugnante" o "no está en forma" , entre otros.A confesión de la mismísima Kate Upton, de 25 años de edad, no es la primera vez que atraviesa por estos inconvenientes, pues, a pesar de su 1,78 metros de altura y 60 kilos, en más de una ocasión ha perdido el puesto de trabajo por no estar suficientemente delgada.VideoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi