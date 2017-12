/ La conformación de un nuevo gabinete ministerial "de la reconciliación" -propuesto por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el último miércoles a través de Twitter- ha generado expectativa e incertidumbre sobre los cambios que se podrían producir, los cuales se darían a conocer a inicios del próximo año.LLAMADO El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra , se mostró de acuerdo con la iniciativa del Mandatario y aseguró que PPK "está evaluando" las opciones de quienes podrían conformar el nuevo equipo liderado por la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Aráoz ."El Presidente está, por las noticias, evaluando su siguiente gabinete de la reconciliación, ciertamente muy necesario en esta época", aseveró en diálogo con RPP Noticias.En esa línea, dijo que los titulares de las diferentes carteras han puesto de manera permanente su cargo a disposición del Presidente y la premier Aráoz."Los ministros tenemos permanentemente la disposición de dejar el cargo y evidentemente someternos a la disposición del Presidente y la primera ministra, que son quienes tienen la resolución de definir quién se queda y quién se va", añadió.PROPUESTA Entre tanto, el secretario general de Peruanos Por el Kambio, Salvador Heresi, manifestó que habría un integrante de Fuerza Popular (FP) que estaría dispuesto a ser parte del nuevo gabinete de PPK en el 2018."Hay información que he recibido de que habría un militante del fujimorismo que estaría a disposición de integrar este gabinete. Le he mandado la información a la primera ministra para que lo evalúe y vea si esto es posible", señaló el legislador oficialista.Heresi Chicoma indicó que dicha información fue proporcionada por "una persona cercana vinculada al arte y la cultura", dando lugar a una aparente alusión al parlamentario "naranja" Francesco Petrozzi."La idea es construir, desde un centro democrático, una fuerza de gabinete de ancha base donde estén todas las fuerzas democráticas, incluido el partido de gobierno", añadió.LO DESCARTA Ante la creciente ola de especulaciones, Francesco Petrozzi (FP) descartó -vía Twitter- un supuesto interés en integrar el nuevo gabinete de Mercedes Aráoz en reemplazo del extitular de la cartera de Cultura, Salvador del Solar.Este último presentó su renuncia al Presidente el pasado miércoles, tras el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori.Petrozzi rechazó lo sostenido por Heresi y aseguró que solo se trataría de rumores. "No perdamos el tiempo en voladas" , refirió."El pueblo peruano me ha encomendado la tarea de trabajar por la cultura de mi país, labor que he asumido -desde un principio- con gran nivel de responsabilidad. Sobre los rumores de un posible Ministerio, son solo eso", publicó en su red social.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi