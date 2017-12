/ Titular del Poder Judicial asegura que los jueces de la Sala Penal Nacional continuarán en sus cargos hasta futuro proceso de nombramiento. "En ningún momento se le ha quitado la confianza al juez Richard Concepción Carhuancho", precisa.29/12/2017El proceso de institucionalización de la Sala Penal Nacional (SPN) fortalecerá la capacidad del Poder Judicial (PJ) para procesar casos de criminalidad organizada y otros de su competencia, y no afectarán los vinculados con la empresa Odebrecht, pues estas investigaciones no están en etapa de acusación fiscal ni en juicio oral. De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, los jueces de la investigación preparatoria resuelven los requerimientos de la Fiscalía al controlar el plazo de la investigación realizada por el fiscal, dirigir las audiencias en la fase de investigación preparatoria y resolver sobre la detención o prisión preventiva de los procesados. El proceso judicial propiamente dicho se inicia cuando el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria y es controlado por los jueces de garantías o de investigación preparatoria. Sistema En conferencia de prensa, el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez Tineo, rechazó que el Poder Judicial haya disuelto la Sala Penal Nacional, les haya quitado causas judiciales como el caso Odebrecht o "retirado la confianza" a los jueces del referido órgano jurisdiccional. Por el contrario, aseguró, se le está dando mayor legitimidad y formalidad a esta sala, al otorgarle el nivel de corte superior de justicia. "Se dice que se le quitaría casos a los jueces, pero ningún juez tiene el caso Odebrecht. Lo tiene el fiscal. En este caso, Hamilton Castro". Aclaró que "no hay un juez exclusivo, dedicado o nombrado para tal o cual caso", y lo único que ocurre es que los asuntos de corrupción de funcionarios se verán en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creado por decreto legislativo. "No entiendo por qué se está haciendo una tormenta cuando las cosas son absolutamente claras y transparentes". Además, Rodríguez sostuvo que el juez de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, tiene toda la confianza del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y la suya. "En ningún momento se le está quitando la confianza al juez Richard Concepción Carhuancho porque, de ser así, ya lo hubiéramos sacado de la Sala Penal Nacional". En otro momento precisó que los jueces que forman parte de la Sala Penal Nacional fueron incorporados a sus actuales funciones "por invitación" del CEPJ en anteriores gestiones. Dijo que muchos de ellos son titulares en sus plazas de origen mas no en la Sala Penal Nacional, por lo que los invitó a participar en un eventual concurso público para ocupar cargos de acuerdo con los alcances de la ley establecidos por los estatutos. Informó, además, que los propios jueces del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrán que ser evaluados, oportunamente, por el Consejo Nacional de la Magistratura para mantenerse en sus puestos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi