© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

A la hora de evaluar el 2017 y decidir si fue un buen o mal año, se deben tener en cuenta sólo las situaciones en las que uno tuvo control y poder de decisión. Por qué es importante no ser injusto o arbitrario con uno mismo, según el análisis de una experta 29 de diciembre de 2017 Un nuevo año está por finalizar. El 2017 se encuentra en sus últimos días, y el 2018 comienza a asomar. En esta época, las emociones se encuentran a flor de piel, y las personas no pueden evitar realizar un balance de fin de año.¿Fue positivo? ¿Cuántos objetivos alcancé? ¿Soy feliz? ¿Qué suma y qué resta al momento de la evaluación? ¿Qué se toma en cuenta cuando alguien dice que tuvo un mal año?"Mucha gente desea tener un mejor año de vida, pero pocos son los que con el correr de los meses siguen teniendo presente los objetivos que se habían propuesto y continúan trabajando en ellos", aseguró en diálogo con Infobae la psicóloga y escritora Celia Antonini."Desear tener un buen año es necesario pero no suficiente. Para lograr lo que queremos, hay que realizar acciones dirigidas a obtener los resultados que buscamos".?Contabilice con cuidado los aspectos de su vida.No sea injusto y arbitrario con usted mismo. No tenga en cuenta los deseos, sólo las acciones que realizó para alcanzarlos?, advierte Antonini (Getty) El malestar también puede llegar cuando comparamos las expectativas que tuvimos con los resultados concretos obtenidos."Si hicimos todo lo que podíamos hacer para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto, entonces no tendremos nada que lamentar.Nos sentiremos bien con nosotros mismos por haber buscado siempre la forma de obtener aquello que, por el momento, aún no hemos podido lograr", advirtió Antonini, quien agregó que "si no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, tampoco tendremos motivos para ponernos mal, ya que, el resultado obtenido será directamente proporcional a la cantidad de tiempo, compromiso y dedicación que utilizamos para la concreción de nuestros deseos. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comSi hicimos poco, tendremos poco".No menos importante es tener en cuenta que, a la hora de realizar un balance, algunos de los resultados obtenidos no dependieron directamente de nuestras acciones.Hay situaciones y dificultades ocasionadas por agentes externos. "No deberíamos tomar como propias, situaciones y decisiones que no hemos podido controlar. Son circunstancias externas, que impactarán en nosotros de acuerdo al grado de importancia que le hayamos otorgado a los esos acontecimientos", resaltó.?No deberíamos tomar como propias, situaciones y decisiones que no hemos podido controlar? "Su balance será entonces el resultado de todos los elementos que usted tome en cuenta para realizarlo.Por ello, deberá estar muy atento a la hora de ponerse a sumar y restar. Si computa aquellos momentos donde su decisión no intervino, agregará elementos desfavorables que modificarán el resultado, inclinando la balanza en su contra", afirmó Antonini.Según afirmó la especialista, estamos continuamente generando resultados. Cómo hoy se encuentra una persona es el resultado de lo que hizo o dejó de hacer en el pasado: "Si quiere estar bien mañana y sentir que ha tenido un buen año, comience ahora mismo, de lo contrario se encontrará a fines del 2018 lamentando no haber obtenido lo que deseaba.No culpe a las circunstancias, siempre las hay, son intrínsecas a la condición de estar vivos".Para el balance, sólo hay que tener en cuenta los aspectos que se pueden controlar (Getty) "Contabilice con cuidado los aspectos de su vida.No sea injusto y arbitrario con usted mismo. No tenga en cuenta los deseos, sólo las acciones que realizó para alcanzarlos. Súmele la intención que tuvo al hacer las cosas.Réstele los acontecimientos y decisiones en los que usted no tuvo intervención, como crisis económica mundial, recesión, costo de vida, decisiones de los otros, terremoto, huracanes, entre otras circunstancias incontrolables".Reforzó la idea de que es el esfuerzo, la constancia y la actitud de querer lograr siempre lo mejor y de superarnos a nosotros mismos lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un balance: "Si le puso a sus metas lo mejor de usted, felicítese, aunque aún no haya logrado el resultado.Este fin de año, cuando levante la copa recuerde que usted cuenta con un capital propio e inagotable: usted mismo.Si lo tiene presente, la balanza siempre se inclinará a su favor".LEA MÁS:El cerebro y la mente: la importancia de aprender a controlar su comportamientoNavidad a solas: ¿se puede disfrutar de las fiestas en soledad, sin familia y sin amigos?Mantener la sonrisa, el primer paso para evitar la tristezaCómo aprender a reconocer y controlar el estrés

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Antologista Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi