/ MTC y Kuntur Wasi acordaron ampliar por un mes el trato directo para evitar arbitraje.29/12/2017Los trabajos de movimiento de tierras para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) comenzarían entre el primer y segundo trimestre del próximo año, proyectó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra. "Entre enero y junio del 2018 empezaríamos a ver estos trabajos; ello se debe a que hay procesos de licitación por realizar. Hay que buscar a los postores que puedan ejecutar estas obras y validar finalmente el modelo que se implementaría para desarrollar este proyecto tan importante para el desarrollo de Cusco", manifestó. Comentó que el modelo de trabajo sería una asociación pública-privada (APP) o una obra pública. Lo más importante, dijo, es afinar esos detalles, por lo que durante el 2018 se tendrían evidencias del avance de las obras comprendidas en este terminal aéreo. Diálogo Por otro lado, Giuffra anunció que el MTC y la empresa Kuntur Wasi, exconcesionaria del Aeropuerto Internacional de Chinchero, acordaron ampliar por un mes más la etapa de trato directo para evitar el arbitraje por la concesión del terminal aéreo. "[El plazo para el proceso de trato directo] debería vencer a finales de enero del 2018, pero las dos partes han convenido que se postergue un mes porque estamos en una etapa de buena negociación. Se requiere de un consenso para evitar el arbitraje, pues no conviene a las partes", aseveró el ministro. Confidencialidad Estamos, agregó, en una etapa de trato directo, una antesala a lo que podría ser un arbitraje si es que no llegamos a un acuerdo. "No puedo dar más detalles porque hay un acuerdo de confidencialidad", aseveró Giuffra. Transfieren S/ 14.6 millones Giuffra entregó un cheque por 14 millones 640,598 soles a la comunidad campesina de Ayllopongo (Cusco) por la compra de terrenos en los que se construirán los accesos y parte del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Visitó la plaza de Armas de Chinchero, donde se encontró con el presidente de la comunidad campesina de Ayllopongo, Julio Pumayali, quien recibió el referido cheque.