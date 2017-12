© Aeroquest LLC

El mandatario estadounidense se refirió a las fotos satelitales que revelaron una práctica que ignora las sanciones impuestas por la ONU al régimen de Kim Jong-un. Por su parte, Beijing negó las acusaciones y dijo que iniciará una investigación 29 de diciembre de 2017 Donald Trump . AFP El presidente de EEUU , Donald Trump , criticó este jueves a China por haber vendido petróleo a Corea del Norte , incumpliendo de esa manera las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyongyang para frenar su programa nuclear." Pillados con la manos en la masa, muy decepcionado de que China esté permitiendo que vaya petróleo a Corea el Norte.Nunca habrá una solución amistosa al problema de Corea del Norte si esto continúa sucediendo ", dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.Aparentemente, Trump se refirió a una información publicada este martes por el diario surcoreano The Chosun Ilbo que aseguraba que satélites de EEUU detectaron en el mar Amarillo a barcos chinos vendiendo petróleo a buques norcoreanos en veinte ocasiones desde octubre pasado.Las imágenes satelitales captadas por EEUU El mandatario envió el mensaje desde su club de golf de West Palm Beach ( Florida ), donde disfruta de sus vacaciones navideñas.Por su parte, el gobierno chino afirmó este viernes que investiga la presunta venta ilegal de crudo por parte de barcos con bandera de este país a otros de Corea del Norte en alta mar." Varias informaciones señalaron que el 19 de octubre un buque chino fue sospechoso de transportar petróleo a Corea del Norte, y China llevó a cabo inmediatamente investigaciones sobre ello ", detalló en rueda de prensa la portavoz de Exteriores china Hua Chunying.La fuente oficial señaló que en las investigaciones se determinó que el buque no había hecho escala en ningún puerto de China y que tampoco había informaciones sobre su paso por los de otros países.Hua en todo caso subrayó que las noticias sobre la presunta venta de crudo a través de barcos, aparecidas primero en el diario surcoreano Chosun Ilbo, "no eran acordes con los hechos".Xi Jinping, presidente de China (REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool) " China no autorizará nunca a sus empresas o individuos a violar resoluciones (de las Naciones Unidas), y si se diera tal caso, actuaría contra ello de acuerdo con la ley ", añadió la portavoz.La ONU endureció la semana pasada sus sanciones contra el régimen de Pyongyang, limitando aún más su acceso a productos petroleros, vetando sus exportaciones en varios sectores y forzando a regresar al país a ciudadanos que trabajan fuera.Las medidas fueron una reacción al lanzamiento a finales de noviembre de un misil balístico de largo alcance, un tipo de proyectil que sería capaz de golpear cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos China , principal socio comercial de Corea del Norte, ha negado haber hecho ninguna venta de petróleo al régimen de Pyongyang que viole las sanciones de las Naciones Unidas .Con información de EFELEA MÁS:La respuesta de China al pedido de Estados Unidos de cortar el suministro de petróleo a la dictadura de Corea del NorteEl embajador de EEUU en China aseguró que el diálogo con Corea del Norte es posible si el régimen suspende sus pruebas militares

