/ El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho ya no verá ningún caso vinculado a Odebrecht , luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el Estatuto de la Sala Penal Nacional que la eleva a la categoría de Corte Superior de Justicia .Según La República, los casos vinculados a la constructora brasileña pasarán obligatoriamente al Sistema Nacional Anticorrupción , que encabeza la jueza Susana Castañeda Otsu.Además, todos los actuales jueces de la Sala Penal Nacional retornarán a sus plazas de origen, entre ellos figura el juez Concepción Carhuancho, quien irá a la Corte Superior del Santa.Estos puestos serán ocupadas por jueces titulares que serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura.Proceso de nombramiento A través de un comunicado el PJ informó que la aprobación del nuevo Estatuto de la de la Sala Penal Nacional que regula su formación, estructura, organización y funciones, implicará en el futuro el nombramiento de sus jueces por concurso, lo cual descarta que se hagan cambios inmediatos.El Estatuto fue elaborado por la Comisión Especial de Presidentes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia y un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, designada el último 26 de abril .Esta comisión fue presidida por el juez supremo César San Martín , e integrada por Josué Pariona y César Hinostroza; además del consejero Augusto Ruiz Díaz, quienes cumplieron dicho mandato el 31 de agosto pasado.El principal cambio que establece el nuevo Estatuto es elevar la Sala Penal Nacional a la categoría de Corte Superior de Justicia. Esta tendrá competencia nacional en los delitos que conoce, en consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deberá convocar a un concurso público para cubrir las plazas de dicha corte.Caso Odebrecht En el documento se señala que el proceso de institucionalización de la Sala Penal Nacional fortalecerá la capacidad del Poder Judicial para procesar casos de criminalidad organizada y otros de su competencia y no afectarán los casos vinculados a la empresa Odebrecht, pues actualmente estas investigaciones no están en etapa de acusación fiscal ni en juicio oral.Según el nuevo Código Procesal Penal, los Jueces de la Investigación Preparatoria resuelven los requerimientos de la Fiscalía al controlar el plazo de la investigación realizada por el fiscal, dirigir las audiencias en la fase de investigación preparatoria y resolver sobre la detención o prisión preventiva de los procesados.Respuesta El juez Richard Concepción Carhuancho señaló que no acatará la resolución administrativa que dicta el Estatuto de la Sala Penal Nacional, informó el periodista César Romero a través del Twitter.CASOS IMPORTANTES -A inicios del 2017, ordenó la captura y prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo , a quien se le acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht para favorecerla con la Carretera Interoceánica.- Dictó a mediados de julio prisión preventiva por 18 meses para Ollanta Humala y Nadine Heredia , tras riesgo de fuga o de demanda de asilo por el presunto delito de lavado de activos por donaciones irregulares de la brasileña Odebrecht para su campaña electoral.-Dispuso que los exejecutivos de las grandes constructoras peruanas socias de la brasileña Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) quedarán bajo 18 meses de prisión preventiva .-A petición del fiscal Germán Juárez ordenó el allanamiento de los locales de Fuerza Popular en Centro de Lima y Surco en el marco de investigación del financiamiento del partido fujimorista.MOLESTIA En conferencia de prensa, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , descartó que haya un móvil político con la decisión de crear el Estatuto de la Sala Penal, ni menos con el indulto humanitario concedido por el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczyznki, al exmandatario Alberto Fujimori.Y es que a la Sala Penal Nacional han llegado solicitudes vinculadas a investigaciones contra la hija del expresidente, Keiko Fujimori, como el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, medida que fue aceptada justamente por el juez Richard Concepción Carhuancho."Todos los casos de corrupción, y conforme al decreto legislativo 1307, deberían pasar al Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios; lamentablemente, en un acto de abierta rebeldía, algunos jueces de la Sala Penal Nacional desacataron esa disposición administrativa y dijeron que ellos eran dueños del caso Odebrecht y que lo iban a llevar hasta el final".Añadió que los jueces de la SPN no tiene ningún caso en particular, ya que aún no hay ninguna investigación sobre "Lava Jato" en juicio oral."¿De qué casos se le está apartando (a Richard Concepción Carhuancho) si no es propietario de ninguno? El solo interviene cuando hay pedido de la Fiscalía. Los jueces van a tener el caso cuando haya acusación y haya juicio oral. Esa etapa está muy lejana todavía", refirió.Rodríguez Tineo rechazó, además, que el Poder Judicial haya disuelto la Sala Penal Nacional, les haya quitado causas judiciales como el caso Odebrecht, o "retirado la confianza" a los jueces del referido órgano jurisdiccional."Por el contrario, estamos dándole mayor legitimidad y formalidad otorgando a esta Sala el nivel de Corte Superior de Justicia", e xpresó.En otro momento precisó que los jueces que forman parte de la Sala Penal Nacional fueron incorporados a sus actuales funciones "por invitación" del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en anteriores gestiones.En tal sentido, señaló que muchos de ellos son titulares en sus plazas de origen, pero no en la Sala Penal Nacional, por lo que los invitó a participar en un eventual concurso público para ocupar cargos de acuerdo con los alcances de la ley establecidos por los estatutos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi