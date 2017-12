© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

El de la princesa Margaret y Peter Townsend fue uno de los más polémicos romances de la Familia Real. El amor en Sudáfrica, el viaje a Belfast y el exilio final 29 de diciembre de 2017 La princesa Margaret, la Reina Isabel y detrás Peter Townsend, caballerizo de la Corona Princesa Margaret . Capitán Peter Townsend . Ambos nombres, juntos y combinados, fueron impronunciables en voz alta en el Palacio de Buckingham durante muchos años.Representaba una etapa vergonzante que nadie quería recordar. Protagonistas de un amor prohibido que puso en jaque la relación entre miembros de la realeza y el pueblo inglés.Ella, hermana de la reina Isabel.Él, además de capitán de la Royal Air Force , fue caballerizo del rey Jorge VI. Conocía todos los secretos de la familia, incluidos los de las hijas del monarca británico. Lo sirvió fielmente durante ocho años, entre 1944 y 1952, año en que murió tras una larga enfermedad y dejarle el trono a su hija .Pero mientras era leal servidor de su jefe, por detrás era protagonista de uno de los más escandalosos romances que tocó la fibra más íntima de la Familia Real .Y detalles de esas épocas salieron a la luz recientemente en el libro Ma'am Darling: 99 Glimpses Of Princess Margaret de Colin Brown .Una multitud, entre curiosos y periodistas, rodean al capitán de la Royal Air Force, Peter Townsend, luego de que se conociera su romance con la Princesa Margaret.Era octubre de 1955 y el Reino Unido estaba asombrado con la noticia (Getty Images) En el se revela algo que se mantuvo oculto durante 70 años: que el romance entre Margaret y Townsend habría comenzado mucho antes de lo pensado.Mucho antes de que estallara y saliera a la luz pública. De acuerdo al autor, ambos se comenzaron a frecuentar hacia octubre de 1947, cuando la princesa tenía apenas 17 años . piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEs decir, era menor de edad.Townsend acompañó a Margaret a un viaje en el Edinburh Castle a Belfast, Irlanda del Norte .Era el viaje inaugural y una responsabilidad pública para la princesa. Por entonces, Margaret de 17 años, estaba feliz por la misión. A su lado el capitán, de 32 años, debía guiarla y acompañarla como hombre de confianza del rey. Estaba casado con Rosemary Pawle , con quien tenía dos hijos.Pero un detalle no escapó a los ojos de Brown mientras realizaba la nueva biografía de la hermana de la reina Isabel.Durante el viaje, el libro de registro mostró un extraño pedido que Townsend realizó a los organizadores del periplo.Pidió que su habitación fuera trasladada del lugar que le había sido asignado a la puerta contigua a la de Margaret durante su estadía en el Castillo Hillsborough , en Belfast . ¿Para qué quería el capitán de la Royal Air Force estar tan cerca de la princesa?La Princesa Margaret, Condesa de Snowdon arrives a England luego de un viaje a Canada (Getty Images) De acuerdo a los medios ingleses que reprodujeron parte de la biografía, éste no había sido el único viaje prolongado que ambos habían compartido durante 1947.Antes,a comienzo de años, había acompañado a toda la Familia Real en un viaje a Sudáfrica que duró tres meses.La misión de Townsend era cuidar de la jovencita que por entonces tenía 16 años. Pasaron mucho tiempo solos: salían a dar paseos a caballo y charlaban todo el día. El capitán cumplía su orden: no dejaba a sol ni sombra a la hija del rey .Fue en ese momento cuando ella se enamoró perdidamente de él.Lo confesaría años más tarde. " Cabalgábamos juntos todas las mañanas en ese país hermoso, con ese maravilloso clima. Ahí fue cuando realmente me enamoré de él ". Pero el registro de las habitaciones vecinas llegó meses después, lo que despertó las sospechas que el vínculo carnal entre ambos comenzó cuando Margaret era aún menor de edad.Sin embargo, Brown no asegura que hayan mantenido relaciones sexuales y lo deja al criterio de cada lector.La Princesa Margaret con actores en el Royal Court Theatre, luego de ver el film ?Inadmissible Evidence?, en1964.Peter Townsend había quedado atrás. Murió el 9 de febrero de 2002 en Londres cuando tenía 71 años (Getty Images) Octubre de 1969: el Capitán Peter Townsend y su esposa Marie Luce, en el aeropuerto de Heathrow, Londres.Murió el 19 de junio de 1955 en Saint-Leger-en-Yvelines, Francia, a los 80 años luego de luchar contra un cáncer de estómago (Getty Images) El romance y noviazgo entre ambos fue ampliamente discutido en la prensa inglesa durante los años en que Isabel ya estaba al mando de la Corona.Sin embargo, no pudieron casarse. Si bien Townsend se había divorciado de su esposa, la Iglesia de Inglaterra -de la que la Reina es la cabeza- le prohibía a los divorciados contraer nupcias nuevamente si su antigua pareja aún estaba viva.Impedido de poder concretar su amor en el altar, el capitán realizó un viaje por trabajo a Bruselas , del que no volvería.MÁS TEMAS:Las 20 personalidades de América de 2017El obsceno y millonario acuerdo que consiguió el dictador Robert Mugabe con el actual gobierno de ZimbabweLa estrategia financiera de la esposa de Michael Schumacher para mantener al ex piloto con vida

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Conductor Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi