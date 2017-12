/ Conozca las pautas o técnicas preventivas para mitigar negligencias.29/12/2017La proximidad de las celebraciones por fin de año e incluso las presiones económicas por los gastos que implican estas festividades son elementos que podrían incidir en la ocurrencia de accidentes en el trabajo con responsabilidad para el empleador, advirtió el laboralista César Lengua Apolaya. "Las fiestas navideñas y de fin de año pueden constituir en algunos casos un factor de incremento de riesgo laboral que las empresas deberían tener en cuenta", dijo el experto, que afirmó que en ese escenario una forma práctica de prevenir accidentes laborales comprendería dos etapas. Primero, anotó, tomar conciencia como empleadores de la potencialidad de estas festividades como factores de riesgo laboral que inciden sobre la psicología del trabajador. Segundo, adoptar medidas de prevención. "La más conducente es la sensibilización del trabajador mediante sesiones de capacitación y las denominadas "charlas de cinco minutos" -aplicables mayormente en industrias complejas- o cualquier otro medio similar, a fin de que el personal tome también conciencia de este riesgo y renueve su compromiso con las normas de trabajo. Pequeños esfuerzos pueden contribuir a un trabajo más seguro". En este contexto, el laboralista explicó que la legislación peruana de prevención de riesgos laborales obliga al empleador a garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones destinados a proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores que brindan servicios. "Dicho en otros términos, esta obligación exige el despliegue constante de esfuerzos destinados a proteger a los trabajadores de accidentes y dolencias que pudiesen tener su origen en el trabajo", mencionó Lengua Apolaya, quien además es socio de Lazo, De Romaña & CMB Abogados. Observancia La técnica preventiva enseña que las citadas negligencias laborales, que se traducen en el incumplimiento del procedimiento de trabajo, podrían tener a su vez "causas raíz" que motivan la inobservancia del trabajador. Una de ellas es la falta de motivación del trabajador para dar cumplimiento al procedimiento seguro de trabajo porque, por ejemplo, privilegia otros objetivos, como ahorrar tiempo y esfuerzo; o carece de la conciencia del riesgo al creer que no sufrirá ni provocará un daño; o por sufrir estados psicológicos transitorios que afectan su conciencia en el trabajo, o todos estos aspectos. "El análisis es muy simple. Si el trabajador afronta un episodio de nostalgia, probablemente eso lleve a distracciones en el trabajo, y mientras más peligrosa sea la tarea, más probabilidad existe de sufrir algún daño. Si su intención es terminar pronto las labores para dedicarse a los ajetreos propios de la temporada, existirá ahí un motivo perverso más para incumplir las normas de seguridad", dijo. Incumplimiento La obligación de prevenir los riesgos laborales a cargo del empleador no puede interpretarse tampoco como una obligación infinita, pues existen supuestos en los que la empresa no debería ser responsable de accidentes ocurridos en el trabajo. Así lo señaló el experto César Lengua Apolaya, quien a modo de ejemplo mencionó que esa responsabilidad no debería recaer en el empleador cuando el servidor incumple premeditadamente los procedimientos establecidos pese a su difusión e impartición, y no concurre ninguna otra causa atribuible al trabajo para explicar el accidente. Advirtió también que el deber de prevenir es una obligación con límites bastante amplios .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi