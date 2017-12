© Aeroquest LLC

Infobae seleccionó a estos hombres y mujer es de nuestro continente que dejaron su marca en diferentes áreas en el año que se va 29 de diciembre de 2017 Sergio MoroEl juez brasileño Sérgio Moro (Nelson Almeida/AFP/Getty Images) El juez federal brasileño fue el artífice de la primera condena a un ex presidente por una causa de corrupción en su país, cuando en julio pasado sentenció a Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel.El magistrado, de 45 años, es reconocido como un líder en la lucha contra la corrupción debido a su papel en la causa conocida como Operación Lava Jato, por la que condenó y envió a prisión a decenas de poderosos políticos y empresarios brasileños.Serena WilliamsSerena Williams (Reuters/Andrew Couldridge) La tenista estadounidense ganó su vigésimo tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero de 2017, cuando ya estaba embarazada de su primera hija.Con esa victoria superó a Steffi Graf y se convirtió en la tenista con más Grand Slam ganados en la historia. Su regreso a la competencia, anunciado para el próximo sábado en la exhibición de Mubadala en Abu Dhabi, es un desafío a la idea de que la exigente vida de una tenista profesional es incompatible con la maternidad.Mitsuharu TsumuraMituharu Tsumura Es el chef peruano del restaurante Maido , de Lima, que este año fue elegido como el mejor de América Latina, según el ranking World's 50 Best Restaurants.Tsumura es, además, uno de los protagonistas del fenómeno gastronómico en la región gracias a la consagración de la comida nikkei, una fusión entre los sabores japoneses y peruanos.Luisa Ortega DíazLuisa Ortega La fiscal venezolana ?histórica aliada del chavismo? rompió con el gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis desatada este año cuando el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional.La crisis institucional derivó en masivas protestas contra el Gobierno, que respondió con una feroz represión. Por sus críticas al régimen bolivariano, Luisa Ortega fue destituida y amenazada, por lo que debió exiliarse en Colombia.Luego, denunció a Maduro y a algunos de sus funcionarios más importantes por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.Donald Trump El presidente de los EEUU, Donald Trump Contra todos los pronósticos, el empresario republicano ganó las elecciones y asumió en enero la presidencia de los Estados Unidos.Con un estilo polémico, impulsó una serie de cambios importantes en política exterior y una histórica rebaja impositiva.Su política proteccionista denominada America First (Estados Unidos primero) ayudó a que la tasa de desempleo descendiera hasta el 4,1% (la más baja desde el año 2000) y la bolsa alcanzara récords históricos.Alyssa MilanoLa actriz Alyssa Milano (Reuters/Carlo Allegri) El 15 de octubre, la actriz estadounidense escribió en su cuenta de Twitter: "Si has sido acosada o abusada sexualmente escribe ' me too' ('yo también') como respuesta a este tuit".Con ese simple mensaje dio inicio a una catarata de denuncias por situaciones de acoso y abuso sexual que habían sido silenciadas durante décadas, muchas de ellas contra celebridades del mundo del espectáculo que aprovecharon su poder.El movimiento #MeToo trascendió las fronteras y colocó el tema en la agenda internacional.Luis FonsiEl cantante Luis Fonsi El cantante puertorriqueño batió todos los récords durante el 2017 gracias a su tema "Despacito", que colocó a la música latinoamericana en la cima de los rankings internacionales.Más allá de la canción que interpreta junto a Daddy Yankee, la figura de Fonsi se volvió un estandarte para los músicos latinos, abriendo la puerta del público anglosajón a los ritmos tropicales y urbanos.Carmen Yulin CruzCarmen Yulin Cruz, alcaldesa de San Juan de Puerto Rico (Getty Images) La alcaldesa de San Juan, capital puertorriqueña, fue uno de los rostros de la difícil reconstrucción de la isla tras el devastador huracán María."Nos están matando con la ineficiencia y la burocracia", disparó Yulin Cruz contra la Casa Blanca por las demoras en la ayuda a Puerto Rico. María, la tormenta más poderosa que ha golpeado Puerto Rico en casi 90 años, dejó al menos 16 personas muertas en la isla, un desastre en la infraestructura y los servicios públicos y más de 30 en todo el Caribe.Ricardo GarecaRicardo Gareca, entrenador de la selección de Perú (Daniel Apuy/Getty Images) El entrenador argentino logró clasificar al seleccionado peruano de fútbol a un Mundial después de 36 años.El seleccionado latinoamericano se impuso ante Nueva Zelanda en el repechaje y compartirá el Grupo C de Rusia 2018 junto a Francia, Australia y Dinamarca.Gareca buscará seguir haciendo historia el año próximo.Margaret AtwoodMargaret Atwood (Thomas Lohnes/Getty Images) La novelista, poeta y ensayista canadiense, autora de más de 50 títulos y traducida a decenas de idiomas, este año alcanzó la cima de la fama gracias a que dos de sus más célebres novelas ? El cuento de la criada y Alias Grace ?fueron llevadas a la televisión. En el caso de El cuento de la criada, la serie se llevó 5 premios Emmys, incluyendo el de mejor serie dramática, y se perfila como favorita en los próximos Globo de Oro.Ese éxito hizo que los ojos del mundo se posaran nuevamente en Atwood, quien además es una histórica activista por los derechos humanos, ambientalista y feminista.Lenín MorenoEl nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno (EFE/Jose Jacome) Asumió como presidente de Ecuador en mayo y enseguida tomó distancia del eje bolivariano e impulsó las investigaciones por corrupción del gobierno de su antecesor, Rafael Correa, de quien había sido su vicepresidente.En noviembre convocó a un referéndum para suprimir la reelección presidencial indefinida aprobada por Correa.María Teresa RuizMaría Teresa Ruiz La astrónoma chilena fue galardonada con el Premio L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017.Ruiz es la presidente de la Academia Chilena de Ciencias, fue la primera mujer en estudiar astronomía en la Universidad de Chile, la primera en doctorarse en astrofísica en la Universidad de Princeton y la primera en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas en su país por el descubrimiento de Kelu, la primera enana café, un objeto estelar sin luz propia.Sergio RamírezSergio Ramírez Sergio Ramírez fue el primer nicaragüense en obtener el Premio Cervantes en 2017, el galardón más importante de las letras hispanas y que está dotado con 125.000 euros (147.500 dólares) como reconocimiento.La vida de Ramírez estuvo marcada por la dictadura de los Somoza, la revolución sandinista y su crítica al gobierno de Daniel Ortega, del que formó parte como vicepresidente entre 1985 y 1990.Su narrativa se destaca por la mezcla entre la ficción y la realidad.Lucía TopolanskyLucía Topolansky, vicepresidente de Uruguay La ex primera dama se convirtió este año en la primera mujer vicepresidente de la historia uruguaya tras la renuncia de Raúl Sendic.Topolansky, quien está casada con el ex mandatario José "Pepe" Mujica, tiene una larga carrera política, que incluye 17 años en el Parlamento y, ahora, la presidencia del Frente Amplio, el partido más votado de Uruguay.Luis AlmagroLuis Almagro, secretario general de la OEA Al frente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo se convirtió en uno de los referentes internacionales que primero y con más firmeza presionó al régimen de Nicolás Maduro en un contexto de protestas y de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano.El ex canciller uruguayo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la intervención de la comunidad internacional en Venezuela y denunció ante el Senado estadounidense "el colapso del Estado de derecho" en el país gobernado por Nicolás Maduro BeyoncéBeyonce La cantante fue elegida por Forbes como la artista mejor paga del mundo en 2017, gracias a su último álbum, titulado Lemonade. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLogró colocarse al tope del podio con ingresos de USD 105 millones de dólares, fruto de una producción que fue recibida con entusiasmo no solo por su legión de fanáticos, sino, también, por la crítica especializada.Joe MaldonadoJoe Maldonado Fue el primer niño transgénero en ser aceptado como Boy Scout en los Estados Unidos, después de que la organización modificara su política de admisión.Maldonado, de 9 años de edad, había sido vetado de un grupo en Secaucus, después de lo que se desató una amplia polémica en la organización que derivó, tiempo después, en su ingreso.Antes, en el año 2013, la organización había admitido por primera vez a niños homosexuales.Alice ZhangAlice Zhang La CEO de Verge Genomics, fue reconocida este año por Forbes como una de las personalidades más destacadas de menos de 30 años.Su compañía dedicada a la biotecnología utiliza el aprendizaje automático y datos del genoma humano para vencer la neurodegeneración.Usando los mismos avances que impulsan los motores de búsqueda de Google , la compañía ha descubierto una forma de trazar el mapa del Alzheimer, del ALS y el Parkinson, entre otras enfermedades.César EsquivelCésar Esquivel Con apenas 29 años, el mexicano fue distinguido como el innovador social del año por la prestigiosa universidad MIT. Fundó el sitio Blooders.org, una plataforma digital para conectar a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales.Su aporte ha sido fundamental debido a que en México la tasa de donantes de sangre altruistas es solo del 3%, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.El resto se consigue mediante los familiares de los enfermos y donaciones remuneradas, lo que limita mucho el volumen de sangre disponible.Leonor EspinosaLa chef colombiana Leonor Espinosa (EFE) La colombiana recibió el premio a la mejor cocinera latinoamericana de 2017.Su restaurante, Leo, fue elegido como el mejor restaurante en Colombia.Después de formarse como artista plástica, Espinosa se consagró en la cocina por mezclar el gusto por los sabores autóctonos, el cuidado por el medio ambiente y las tradiciones colombianas.

