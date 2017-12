/ Mientras el presidente de la República Nicolás Maduro está en cadena nacional, habitantes de la capital del estado Yaracuy protestan por los perniles que les prometió el chavismo pero que todavía no han llegado.Según El Pitazo, "los manifestantes indicaron que en la mencionada comunidad se han presentado serias irregularidades con los beneficios sociales, al punto de que presuntamente el bono "Niño Jesús" solo les llegó a unos pocos y las familias más pobres no fueron tomadas en cuenta, situación que exigieron sea resuelta por el gobernador Julio León Heredia a la brevedad posible"Ana Rosa Colmenárez, una vecina del sector, le declaró a dicho medio web que "no es posible que la gente del Consejo Comunal haga sus chanchullos y no pase nada; se agarran todo y las denuncias nunca dan resultados".Cabe destacar que ante la grave crisis que se generó por las promesas incumplidas por parte del gobierno, Maduro se pronunció ayer alegando que los perniles no han llegado a Venezuela "por el saboteo aplicado por Portugal".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi