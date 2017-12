/ La cadena de televisión pública francesa France 2 anunció que "aplazó" un polémico telefilme sobre el atentado en la sala Bataclan, el 13 de noviembre de 2015 en París, hasta que su productor haya "consultado al conjunto de las asociaciones de víctimas", reseñó AFP .La ficción, titulada "Aquella noche", cuenta una historia de amor surgida la noche de la masacre en la sala de conciertos parisina, con la actriz Sandrine Bonnaire como protagonista. El rodaje, realizado en París, terminó en estos días de fines de diciembre.En su comunicado, France 2 subrayó "que no había prevista ninguna fecha de emisión" para este telefilme, que "no fue visionado aún por la dirección de la cadena".La pareja de un hombre fallecido en el atentado lanzó hace un mes una petición en internet para reclamar que se abandonase el proyecto, y consiguió ya más de 36.000 firmas en la página change.org."Este proyecto nos hace daño, nos hiere, nos choca (…) Estamos escandalizados por que un proyecto audiovisual así pueda ver la luz tan poco tiempo después de este suceso tan violento", denuncia el texto de esta petición, que solicita "renunciar a este proyecto demasiado doloroso"."Aunque nunca hemos pedido la censura, nos alegra que prevalezcan el pudor y la moderación", declaró a la AFP el presidente de la asociación de víctimas Life For Paris, Arthur Dénouveaux, a la vez que afirmó que "el papel de la asociación no es el de censor".El 13 de noviembre de 2015, 130 personas murieron, 90 de ellas en la sala Bataclan, y cientos resultaron heridas en una serie de atentados yihadistas ocurridos en París y en Saint-Denis, al norte de la capital.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi