El secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela , Iván Freites, denunció el éxodo masivos de trabajadores petroleros en las refinerías del país, y las desvirtuosas condiciones en las que laboran algunos dependientes.Sostuvo que trabajadores abandonan las refinerías debido a la corrupción, y al amedrentamiento a trabajadores por parte de cuerpos represivos dentro de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa).Se refirió al accidente de este jueves en la refinería Cardón donde resultaron heridas dos personas, y aseguró que éste fue motivado a la acumulación de gases en el sitio, situación que han venido denunciando desde hace más de 10 años, y que a su juicio pone en evidencia que no se están cumpliendo los protocolos de seguridad."Queremos decirle al país que ellos (los trabajadores) estaban encendiendo un horno y había acumulación de gases, por eso se originó la explosión. No se está cumpliendo con los protocolos de seguridad para el arranque, y no se están haciendo las pruebas de gases para encender equipos de tengan que ver con gases, eso lo hemos venido denunciando desde el año 2005", expresó.Por otra parte, cuestionó que el ministro de la defensa halla dicho que los militares no son responsable de lo que está pasando, y afirmó que la nueva junta directiva de Pdvsa indica la desproefsionalización que se vive actualmente. "Hay militares que desconocen cómo es un proceso petrolero, y cómo debe ser la recuperación de una industria petroplera", reiteró.