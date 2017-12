© Aeroquest LLC

Muere la actriz estadounidense Rose Marie, de The Dick Van Dyke Show. Foto: Reuters La actriz estadounidense Rose Marie, conocida por su papel en la comedia televisiva El Show de Dick Van Dyke Show, murió a los 94 años, según informó su representante. "El cielo acaba de volverse mucho más divertido", afirmó desde la web de la actriz.Rose Marie actuó con Dick Van Dyke y entró en el corazón de los estadounidénses.Rose Marie Mazetta , que interpretó en los años 60 el papel de Sally Rogers en la serie protagonizada por el cómico Dick Van Dyke , comenzó su carrera a muy temprana edad y de niña ya actuaba en teatro y presentaba su propio programa de radio.Más tarde, ya en los años 30, hizo sus primeros trabajos cinematográficos.Por su gracia innata, con su papel en The Dick Van Dyke Show logró hacerse un lugar en el corazón de los estadounidenses, aunque también fue destacada su participación en The Doris Day Show .Rose Marie publicó en 2006 sus memorias, Hold The Roses , y este año se estrenó en los cines de los Estados Unidos el documental Wait For Your Laugh , en el que repasaba su vida y su trayectoria.Para el presentador Larry King fue "una de las primeras (y más fantásticas) mujer es graciosas en la comedia".Entre los actores que la depidieron por las redes está Mark Hamill, quien le dedicó un "gracias por tantas risas".Thanks for the all the laughs @RoseMarie4Real ! So glad you could take your final bow while enjoying ANOTHER career high w/ #WaitForYourLaugh & a new generation of fans who loved you.Your timing always was… perfection. #RIPRosie ??- mh https://t.co/OBcWdwvmk5 &- @HamillHimself (@HamillHimself) 29 de diciembre de 2017 En esta nota: Rose Marie Mazetta Dick Van Dyke LA NACION Canal Espectáculos Personajes.

