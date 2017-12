© Aeroquest LLC

Los niños de una escuela primaria juegan fuera de sus aulas mientras el volcán Monte Sinabung arroja una espesa nube de cenizas volcánicas desde Karo, provincia de Sumatra del Norte, el 10 de febrero de 2017. Foto: AFP / STR Las tortugas golfinas regresan al mar después de desovar en la playa de Rushikuly, 16 de febrero de 2017. Foto: AFP / Asit Kumar Carretera dañada en Toa Alta, al oeste de San Juan, Puerto Rico después del paso del huracán María,, el 24 de septiembre de 2017.Foto: AFP / Ricardo Arduengo Una foto tomada el 6 de septiembre de 2017 muestra el Hotel Mercure en Marigot, cerca de la Bahía de Ortiga, en la colectividad francesa de Saint Martin, durante el paso del huracán Irma, el 7 de septiembre de 2017.Foto: AFP / Lionel Chamoiseau Un edificio colapsó por el terremoto más poderoso de México en un siglo, 8 de septiembre de 2017.Foto: AFP / Victoria Razo Un feroz incendio arrasó con barrios completos en la zona de Santa Rosa, California, al menos 20 personas perdieron la vida y miles quedaron sin hogar, 11 de octubre de 2017.Foto: AFP / Elijah Nouvelage Una estación de paneles solares quedó destrozada luego del paso del huracán María en Humacao, Puerto Rico, el 2 de octubre de 2017.Foto: AFP / Ricardo Arduengo Un hombre abatido descansa sobre las ruinas de su casa luego de que un terremoto la destruyera casi por completo, 14 de noviembre de 2017. Foto: AFP / Atta Kenare Un guardia de la costa de Libia se controla un bote durante el rescate de 147 inmigrantes que intentan llegar a Europa desde la ciudad costera de Zawiyah, a 45 kilómetros al oeste de la capital, Trípoli, el 27 de junio de 2017.Foto: AFP / Taha Jawashi Un hombre sirio riega una huerta en el techo de un edificio dañado por los bombardeos en la ciudad siria de Arbin, controlada por los rebeldes, en la región oriental de Ghouta, en las afueras de la capital, Damasco, el 3 de marzo de 2017.Foto: AFP / Amer Almohibany Un miembro del Servicio de Contraterrorismo de las fuerzas especiales iraquíes (CTS) sostiene una espada mientras cuida un puesto en la universidad de Mosul el 15 de enero de 2017, durante una operación militar en curso contra jihadistas del grupo Estado Islámico.Foto: AFP / Dimitar Dilkoff Una mujer iraquí con un bebé huye de la Ciudad Vieja de Mosul el 5 de julio de 2017, durante la ofensiva de las fuerzas del gobierno iraquí para recuperar la ciudad de los combatientes del grupo Estado Islámico.Foto: AFP / Ahmad Al-Rubaye Activistas de la oposición se enfrentan con la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas el 20 de mayo de 2017.Foto: AFP / Federico Parra Un hombre es prendido fuego durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía venezolana durante una protesta conte el presidente Nicolás Maduro , 3 de mayo de 2017.Foto: AFP / Ronaldo Schemidt Soldados del Ejército Popular de Corea (KPA) presencian un desfile militar que conmemora el 105 aniversario del nacimiento del fallecido líder norcoreano Kim Il-Sung, en Pyongyang, el 15 de abril de 2017.Foto: AFP / Ed Jones Esta foto sin fecha publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 16 de septiembre de 2017 muestra al líder norcoreano Kim Jong-Un inspeccionando un ejercicio de lanzamiento del cohete balístico estratégico de mediano y largo alcance Hwasong-12 en una ubicación no revelad.Foto: AFP PHOTO / KCNA VIA KNS Foto tomada el 15 de febrero de 2017, gala de natación sincronizada en Pyongyang, como parte de una serie de eventos que se celebraron para celebrar el 75 aniversario del nacimiento del fallecido líder norcoreano Kim Jong-Il.Foto: AFP / Ed Jones Un hombre mira en la televisión el discurso del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, quien está en el poder hace 37 años, en Mbare, Harare, el 19 de noviembre de 2017.Foto: AFP / Zinyange Auntony Los miembros del parlamento de Zimbawe celebran después de la renuncia de Robert Mugabe, quién estuvo en el poder durante 37 años, 21 de noviembre de 2017 en Harare.Foto: AFP / / AFP PHOTO / Jekesai Njikizana Varias personas lloran la muertes de un familiar enfermo de cólera en un hospital temporal de Mingkaman, 26 de abril de 2017.Foto: AFP / Fabio Bucciarelli Un hombre sirio conduce un automóvil de juguete casero y se divierte con un niño en la ciudad de Beit Naim, controlada por los rebeldes, en la región oriental de Ghouta, en las afueras de la capital, Damasco, el 7 de marzo de 2017.Foto: AFP / Amer Almohibany Abu Omar, de 70 años, fuma su pipa en su dormitorio destruido, mientras escucha música en su reproductor de vinilo, en el barrio al-Shaar de Aleppo, anteriormente controlado por los rebeldes.Foto: AFP / Joseph Eid Un manifestante con un machete se defiende durante los enfrentamientos con las fuerzas policiales en Kibera, Nairobi, el 26 de octubre de 2017.Foto: AFP / Marco Longari Una foto tomada el 9 de julio de 2017 muestra una vista general de la destrucción en la Ciudad Vieja de Mosul. Foto: AFP / Ahmad Al-Rubaye Los palestinos huyen mientras después de un ataque aéreo israelí en un puesto de Hamas, en el norte de la Franja de Gaza, el 6 de febrero de 2017.Foto: AFP / Mohammed Abed El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el presidente de Rusia , Vladimir Putin, se dan la mano durante una reunión al margen de la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017.Foto: AFP / Saúl Loeb Una mujer en bicicleta le hace un gesto con su dedo medio al auto donde se encuentra el presidente de EE.UU., Donald Trump , 28 de octubre de 2017 en Sterling, Virginia.Foto: AFP / Brendan Smialowski Una sección de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México en San Luis Río Colorado, estado de Sonora, el 15 de febrero de 2017 en el noroeste de México.Foto: AFP / Guillermo Arias Un niño sirio que sufre de desnutrición severa es atendido en una clínica en la ciudad controlada por los rebeldes de Hamouria, en la región oriental de Ghouta, en las afueras de la capital, Damasco, el 21 de octubre de 2017.Foto: AFP / Amer Almohibany Un grupo de personas se protege de los disparos que provienen desde un edificio, durante un festival de música Country, 1 de octubre de 2017.Foto: AFP / David Becker Un rinoceronte carga contra un equipo técnico y forestal nepalés después de ser liberado como parte de un proyecto de reubicación en el Parque Nacional Shuklaphanta, a unos 510 kms de Katmandú el 4 de abril de 2017.Foto: AFP / Rakash Mathema Ensayo de un espectáculo de danza tradicional en Aceh, en indonesia, unos 10.000 hombres participaron en la danza de Saman, o "danza de miles manos", 12 de agosto.Foto: AFP / Chaideer MahyuddN El atleta estadounidense Justin Gatlin se arrodilla frente a Usain Bolt de Jamaica luego de que Gatlin ganara la final de atletismo de 100m en el Campeonato Mundial de la IAAF 2017 en el London Stadium en Londres el 5 de agosto de 2017.Foto: AFP / Antonin Thuillier El choque entre el finlandés Kimi Raikkonen de Ferrari y el piloto alemán de Ferrari Sebastian Vettel durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno en Singapur el 17 de septiembre de 2017.Foto: AFP / Manan Vatsyayana El surfista estadounidense, Balaram Stack, durante el concurso de surf Backdoor Shootout 2017 en Pipeline en la costa norte de Oahu en Hawai el 13 de enero de 2017. Foto: AFP / Brian Bielmann as personas ven cómo pasan los competidores durante la Etapa 1 del Rally Dakar 2017 entre Asunción y Resistencia, en Argentina, el 2 de enero de 2017. Foto: AFP / Franck Fife Un hombre ve la carrera en Ace Speedway en el condado de Alamance el 19 de mayo de 2017 en Altamahaw, Carolina del Norte. Foto: AFP / Brendan Smialowski La actriz india Aishwarya Rai Bachchan llega a la proyección de la película 'Okja' en la 70ª edición del Festival de Cannes en Cannes, en el sur de Francia, el 19 de mayo de 2017.Foto: AFP / Antonin Thuillier Fotos: AFPEdición Fotográfica: Fernanda CorbaniLA NACION Sociedad Fotos del día.

