Rige el paro del subte B: la línea continúa interrumpida por una medida de fuerza gremial. Foto: LA NACION / Silvana Colombo Tras más de 24 horas de servicio interrumpido, la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro ( AGTSyP ) tomó la decisión de levantar el paro en la línea B de subte. Así lo confirmó el secretario ejecutivo de AGTSyP y delegado del ramal, Claudio Dellecarbonara en diálogo con los medios.El paro de actividades, que comenzó ayer a primera hora, se dio de baja a las 7.15, cuando Dellecarbonara confirmó que mantendrán una reunión entre el gremio y la empresa Metrovías por la suspensión del empleado."Estamos en condiciones de anunciar que se supende la medida en función de lo que suceda en la reunión de esta mañana.Es un gran triunfo de los compañeros contra un atropello enorme de la empresa", señaló el delegado gremial.Pero advirtió: "Si no podemos llegar a un acuerdo porque la empresa insiste en su actitud de no reconocer los derechos de los trabajadores, los certificados médicos y la condición del hijo de nuestro compañero Víctor Veloso, tendremos que retomar la medida".La AGTSyP había justificado la medida al denunciar que la empresa sancionó y amenazó con despedir a un trabajador que tiene un hijo discapacitado."Además de la sanción injusta que tiene el trabajador nos dijeron que la intención es despedirlo. Esto genera incertidumbre ya que tiene un hijo discapacitado, que la empresa no reconoce, y plantea que el compañero tiene faltas injustificadas", afirmó Dellecarbonara.Por su parte, Metrovías difunfió un comunicado el miércoles en el que argumentó que lamentaba la decisión gremial y aclaró que se debía a sanciones hacia un trabajador que incurrió "en faltas laborales graves y reiteradas", y que "agredió y amenazó a un superior".La empresa dejó trascender que, lejos de no reconocer al hijo discapacitado, colaboró en la escolarización del menor.Agencia TélamLA NACION Buenos Aires Conflicto en el subte.

