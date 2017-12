© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

RÍO GALLEGOS.- Una docente resultó herida en una pierna con balas de goma disparadas por la Infantería de la policial provincial, y es ahora atendida en el Hospital Regional, durante los incidentes que ocurrieron pasadas las 7 de esta mañana mientras un grupo de trabajadores estatales bloqueaban el ingreso a la Legislatura donde hoy se espera la última sesión del año.Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año. Foto: Gentileza Adosac Ademas de la docente trasladada al hospital también se registraron otros heridos de bala de menor gravedad. Todo empezó a las 6 cuando docentes, judiciales y jubilados se convocaron frente a la Legislatura para bloquear los ingresos al edificio e impedir la sesión donde se aprobarían el pacto fiscal, que la gobernadora Alicia Kirchner firmó con la Casa Rosada, y también el pliego de una controvertida jueza, Reneé Fernández, para integrar el Tribunal Superior de Justicia.A esto se suma que docentes, judiciales y jubilados aun no cobraron la totalidad de sueldos de noviembre en tanto que no hay fecha prevista aun para el pago de aguinaldos.Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año.Foto: LA NACION / Horacio Córdoba María Luz Daniel, docente dirigente de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), fue trasladada de urgencia tras recibir las heridas de bala.Según testigos, la Infantería de la Policía Provincial "le disparó a una distancia de veinte centímetros" con balas de goma.Los incidentes más violentos ocurrieron por el ingreso ubicado en la calle Muratore, la puerta trasera de la Legislatura.Tras los incidentes y en medio de la confusión generada por los tiros y el humo, ingresaron a la Legislatura diputados kirchneristas para la sesión prevista para las 11 de la mañana, aunque todavía no se sabe si podrán sesionar.Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año.Foto: LA NACION / Horacio Córdoba Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año.Foto: LA NACION / Horacio Córdoba Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comFoto: Gentileza Adosac Río Gallegos: protestas, desalojo y una herida frente a la Legislatura antes de la última sesión del año.Foto: Gentileza Adosac Fotos: Horacio Córdoba y Gentileza AdosacEdición fotográfica: Fernanda CorbaniEn esta nota: Alicia Kirchner LA NACION Política Crisis política en Santa Cruz.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Castrador Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi