© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

La viceministra de Alimentación, Jessica Ruiz, anotó en un listado a 15 personas para que acudieran a reuniones a fin de mejorar la distribución de las cajas de comida y evaluar cómo repartir 80.000 perniles entre 250.000 familias caraqueñasEn medio de la protesta en Roca Tarpeya, la viceministra de Alimentación, Jessica Ruiz, llegó al lugar para responder inquietudes de los manifestantes. Divagó sobre la fecha de entrega de la comida y anunció que no alcanzará para todos. Anotó en un listado a 15 personas para que acudieran a reuniones a fin de mejorar la distribución de las cajas de comida y evaluar cómo repartir 80.000 perniles entre 250.000 familias caraqueñas.Ruiz, en el centro de la algarabía, aseveró: ?La compañera dice ?Si el 6 no viene, yo tranco?.Mi vida, el 6 no va a llegar. Quizá va a llegar a partir del 10 y nos corresponde a nosotros informarle a la comunidad, y con paciencia, porque no va a venir para las 37.000 (familias)?.Así respondió a una manifestante que minutos antes había amenazado con seguir trancando la calle.El presidente del Concejo Municipal de Caracas, Nahúm Fernández, que acompañó a la funcionaria, medió y dijo textualmente: ?Yo prefiero sentarme con esta comisión que está aquí en Pdval y acordar una ruta de entrega de los alimentos, de la vaina, del tema de la bolsa, de las hortalizas, coño, y revisar dónde nos queda algunito para meterlo acá?.El ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, rechazó la acusación de Nicolás Maduro sobre el supuesto sabotaje en el envío de perniles a Venezuela ?El gobierno portugués no exporta pierna de cerdo ni a Venezuela ni a ningún país del mundo?, dijo.La empresa de alimentos de Portugal, Raporal, indicó que los cargamentos de pernil solicitados no fueron enviados porque Venezuela todavía adeuda 40 millones de euros por encargos anteriores, según medios de ese país.EN

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Interventor Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi