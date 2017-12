© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Los problemas en Venezuela se pueden solucionar solo mediante un cambio en las políticas públicas, donde se llegue a un acuerdo de qué se va a realizar, y se planifique y asigne los recursos materiales y financieros para su elaboración, manifestó la Cámara de Comercio de Maracaibo, a través de un comunicado.En el documento se exigió al gobierno cambiar las políticas públicas, y la unión por parte del Ejecutivo, el sector empresarial, la posición y la sociedad civil para tomar nuevas decisiones que ayuden a corregir el sector político, económico y social del país.?Nunca antes se hizo tan necesaria buscar la unidad nacional por encima de los intereses particulares y/o político-partidistas?, detalló.A continuación el documento integroLos zulianos vivimos con gran estupor la noche de navidad a oscuras, luego que la falta de inversión y mantenimiento (y el hurto de materiales eléctricos según la versión oficial, aún estando militarizadas las instalaciones del sistema eléctrico nacional), ocasionaran un apagón en la región este domingo 24 de diciembre.Esta falla eléctrica, lejos de ser un hecho aislado, constituye otro reflejo más de la realidad que vive el país: la infraestructura eléctrica, tanto la generación como la distribución, están al borde del colapso. En ese mismo orden de ideas, no hay suficiente gasolina, no hay suficiente gasoil, no hay suficiente gas, no hay suficiente dinero en efectivo, no hay suficientes alimentos, no hay suficientes medicinas, no hay suficiente transporte público, no hay suficiente agua y no hay suficiente recolección de basura. Incluso la producción de petróleo de PDVSA, principal fuente de divisas del país, viene descendiendo aceleradamente.Es una realidad que no se puede ocultar.Esta crisis que sufre la familia venezolana, originada por la aplicación de un modelo económico y político primitivo y equivocado, se manifiesta claramente en los niveles de hiperinflación y empobrecimiento colectivo.Todo esto sumado a los elevados niveles de escasez, desabastecimiento de bienes y servicios, y a la inseguridad.De allí que urge buscar la unidad entre los representantes del Gobierno Nacional, la oposición, el sector empresarial y la sociedad civil venezolana, en función de tomar las medidas de emergencia destinadas a corregir el rumbo político, económico y social del país.Los problemas por los cuales atraviesa Venezuela , solo pueden ser solventados mediante un cambio sustancial de políticas públicas, donde exista un acuerdo sobre lo que hay que hacer, con su correspondiente planificación y dotación de recursos materiales y financieros necesarios para su ejecución.Sin embargo, ningún plan o acuerdo podrá dar los resultados esperados mientras se improvise en el tema del recurso humano.Se requiere del concurso de los mejores y más capacitados venezolanos, con experiencia y gran conocimiento de cada sector en particular, para llevar adelante los cambios necesarios.Nunca antes se hizo tan necesaria buscar la unidad nacional por encima de los intereses particulares y/o político-partidistas.El país nos lo demanda. No hay tiempo que perder. De lo contrario, no podremos evitar el precipicio que tenemos frente a nosotros y que tiene a tanta gente sumida en la mayor desesperanza.Solo corrigiendo el rumbo que lleva Venezuela , le podremos devolver la sonrisa y felicidad a la familia venezolana.El Carabobeño piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Agente de viaje Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi