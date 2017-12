© Aeroquest LLC

La presidenta del Comité de Afectados por los Apagones Eléctricos, Aixa López , reveló que la organización ha registrado, hasta el mes de noviembre, 15.166 fallas en todo el país.Precisó que los estados más afectados por las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional son Zulia, Amazonas, Nueva Esparta, Carabobo y Anzoátegui."El servicio eléctrico nacional está en terapia intensiva, es gravísima la situación", alertó la también dirigente del partido Acción Democrática.López rechazó que en Venezuela se esté derrochando energía eléctrica. "Esa tesis de que somos un país derrochador de electricidad es falsa, nosotros fuimos uno de los países con el mejor sistema de América", aclaró.Con respecto a la formalización de las denuncias presentadas por el sistema eléctrico, la también concejal del Municipio Libertador de Caracas indicó que el ministro Luis Motta Domínguez no ha recibido a los miembros del Comité.Aixa López denunció además que "En el Sistema Eléctrico lo que hay es negligencia, impericia, no hay sabotaje ni agresiones externas".Daños en equiposLa presidenta del Comité de Afectados por los Apagones explicó los pasos para hacer las denuncias, en caso que algún ciudadano se vea afectado por las fallas en el sistema eléctrico.López indicó que el afectado se debe dirigir a la sede de Corpoelec con la denuncia por escrito, el contrato de servicio y las facturas del equipo dañado. Esta le debe dar una respuesta en un lapso prudencial.Si Corpoelec no responde, el usuario puede dirigirse al Ministerio de Energía Eléctrica con los documentos mencionados e introducir la denuncia.En caso que estos dos entes no ofrezcan soluciones, queda abierta la vía judicial.GV

